John Bouvier Kennedy Schlossberg'in Kendall Jenner ilgisi

1 Kendall Jenner'a uzaktan uzağa bakıp onu seven "tanıdık" biri ortaya çıktı.



Geçen yılı, "En çok kazanan model" olarak kapatan'a uzaktan uzağa bakıp onu seven "tanıdık" biri ortaya çıktı.

2 Bu genç adamın "tanıdık" diye nitelendirilmesinin nedeni mensup olduğu aile. Kendall Jenner'ı uzaktan uzağa sevdiği konuşulan bu genç adamın adı John Bouvier Kennedy Schlossberg, ya da kullandığı adıyla "Jack" Schlossberg. Uzun adından da anlaşılacağı üzere genç adam, ABD'nin en ünlü ailelerinden biri olan Kennedy Ailesi'ne mensup.





3 26 yaşındaki Jack Kennedy Schlossberg, ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in kızı Caroline Kennedy'nin oğlu. Yani bir suikaste kurban gidip hayatını yitiren John F. Kennedy'nin torunu.

4 Caroline Kennedy'nin Edwin Schlossberg ile evliliğinden dünyaya gelen Jack Kennedy Schlossberg'in 28 ve 30 yaşlarında iki tane de ablası bulunuyor.





5 Genç adam, hem Harvard hem de Yale üniversitelerinde eğitim gördü. Onun Kendall Jenner'a olan ilgisi ise ilginç bir şekilde ortaya çıktı.





6 ABD basınına yansıyan haberlere göre, Kim Kardashian, Vogue dergisine röportaj verirken kamera arkasındaki ekipten biri Kennedy Ailesi'nin yakışıklı üyesinin, Kardashian'ın üvey kardeşi Jenner'dan çok hoşlandığını söyledi.