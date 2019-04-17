John Bouvier Kennedy Schlossberg'in Kendall Jenner ilgisi
Amerikalı manken ve televizyon yıldızı Kendall Jenner'ın ismi Kennedy Ailesi ile anılıyor. Dünyanın en çok kazanan modelinin isminin gündemde olmasının nedeni ise ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'nin torunu Jack Kennedy Schlossberg'in ona olan sözde ilgisi.
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Geçen yılı, "En çok kazanan model" olarak kapatanKendall Jenner'a uzaktan uzağa bakıp onu seven "tanıdık" biri ortaya çıktı.
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Bu genç adamın "tanıdık" diye nitelendirilmesinin nedeni mensup olduğu aile. Kendall Jenner'ı uzaktan uzağa sevdiği konuşulan bu genç adamın adı John Bouvier Kennedy Schlossberg, ya da kullandığı adıyla "Jack" Schlossberg. Uzun adından da anlaşılacağı üzere genç adam, ABD'nin en ünlü ailelerinden biri olan Kennedy Ailesi'ne mensup.
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26 yaşındaki Jack Kennedy Schlossberg, ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in kızı Caroline Kennedy'nin oğlu. Yani bir suikaste kurban gidip hayatını yitiren John F. Kennedy'nin torunu.
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Caroline Kennedy'nin Edwin Schlossberg ile evliliğinden dünyaya gelen Jack Kennedy Schlossberg'in 28 ve 30 yaşlarında iki tane de ablası bulunuyor.
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Genç adam, hem Harvard hem de Yale üniversitelerinde eğitim gördü. Onun Kendall Jenner'a olan ilgisi ise ilginç bir şekilde ortaya çıktı.
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ABD basınına yansıyan haberlere göre, Kim Kardashian, Vogue dergisine röportaj verirken kamera arkasındaki ekipten biri Kennedy Ailesi'nin yakışıklı üyesinin, Kardashian'ın üvey kardeşi Jenner'dan çok hoşlandığını söyledi.
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Kardeşine yönelik bu sözler ise Kardashian'ın hoşuna gitti. Bakalım Kardashian'a da bir şekilde duyurulan bu olaydan sonra Kendall Jenner ile John Kennedy Schlossberg tanışacaklar mı?