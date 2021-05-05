John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada

"SENİ ÖZLEDİM"

Eski başkan, iki çocuğunun annesi, eski First Lady Jacqueline Kennedy ile evli olduğu dönemde yazdığı mektupta, “Geçen yaz seninle harika zaman geçirdim. Hayatımın parıltılı bir anısı. Sen mükemmelsin ve seni özledim” ifadeleri yer alıyor.