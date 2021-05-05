John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Jacqueline Kennedy ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı İsveçli aristokrat sevgilisi Gunilla von Post’a yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı.

ntv.com.tr 05.05.2021 - 10:14

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 1

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin İsveçli aristokrat sevgilisi Gunilla von Post’a yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı. Online açık artırma, 12 Mayıs’ta sona erecek. Mektup ABD’nin Boston kenti merkezli RR adlı müzayede evinde açık artırmada.

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 2

"SENİ ÖZLEDİM"

Eski başkan, iki çocuğunun annesi, eski First Lady Jacqueline Kennedy ile evli olduğu dönemde yazdığı mektupta, “Geçen yaz seninle harika zaman geçirdim. Hayatımın parıltılı bir anısı. Sen mükemmelsin ve seni özledim” ifadeleri yer alıyor.

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 3

"EVLENMEZSEN GÖRÜŞELİM"

ABD Senatosu antetli kağıda yazılan mektupta, “Eğer evlenmezsen seni görmek isterim” ifadesi dikkat çekti.

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 4

NİŞANLIYKEN YASAK AŞKIYLA TATİL YAPTI

El yazısıyla yazılan mektubun, John F. Kennedy ile Gunilla von Post’un 1953 yazında Fransız Rivierası’ndaki buluşmalarının ardından gönderildiği anlaşıldı. O dönemde Massachusetts Senatörü olan Kennedy, ölene dek evli kaldığı Jacqueline Bouvier ile nişanlıydı.

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 5

YILLARCA SÜRDÜ

İkilinin ilişki yaşaması, her ikisinin de itibarı için tehlike yaratmasına rağmen, Gunilla von Post, 1997 yılında çıkardığı ‘Love, Jack’ adlı anı kitabında bu ilişkiyi yıllarca sürdürdüklerini yazdı.

Mektubun bir yerinde Kennedy’nin “Seni görmek için can atıyorum” ifadesi dikkat çekti.

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 6

İSVEÇLİ SEVGİLİ NİŞANLANINCA İRTİBATI KESTİ

Kennedy ve Post, birbirlerini son kez 1958 yılında bir galada gördü. 1956 yılında Kennedy, Post’a görüşmeyi teklif ettiği halde, Post’un nişanlandığı için irtibatı kesmesi üzerine, ikili birbirlerine mektup yazmayı bıraktı.  

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada - 7

Kennedy, 1963 yılında suikast sonucu hayatını kaybederken, Post da 2011’de öldü.

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