John Lennon'ın ilk evliliğinden fotoğrafları ortaya çıktı
Beatles grubunun en meşhur üyesi olan John Lennon'ın henüz 21 yaşındayken evlendiği ilk eşi Cynthia ile şimdiye dek görüşmemiş fotoğrafları yayınlandı.
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En çok ikinci eşi Yoko Ono ile akıllarda kalan John Lennon’un ilk evliliğinden şimdiye dek görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.
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Beatles grubunun ünlü solisti Lennon, liseden mezun olunca, henüz 21 yaşındayken Cynthia Powell ile evlendi. Powell da 22 yaşındaydı.
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1958 yılının sonbaharında, o sırada başka biriyle nişanlı olan Cynthia nişanını attı, Lennon da sevgilisinden ayrıldı ve lisenin mezuniyet partisinde tanışan çift, sevgili oldu.
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Powell ve Lennon 23 Ağustos 1962’de Liverpool’da evlendi.
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İngiliz fotoğrafçı Robert Whitaker, 1965 yılında çiftin Weybridge’teki evinde fotoğraflarını çekti.
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Çift, 1963’te doğan oğulları Julian ile birlikte mutlu aile pozları verdi.
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Lennon, 1968 yılında ressam Yoko Ono’ya aşık olunca karısı Cynthia’dan boşandı. Lennon’ın 1975 yılında Yoko Ona’dan Sean adında ikinci çocuğu oldu.
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8İşte 1980 yılında bir hayranı tarafından vurularak öldürülen Lennon'ın ilk evliliğinden görülmeyen fotoğrafları...
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