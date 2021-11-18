John Mayer nefret söylemlerine cevap verdi

Haberler 18.11.2021 - 13:15
ABD’li müzisyen John Mayer, 2009 yılında kısa süreli aşk yaşadığı Taylor Swift’in hayranlarından taciz mesajları almaya devam ediyor.
Dünyaca ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde kendisine Instagram’dan küfürler yağdıran ve “Umarım bir gün boğularak ölürsün” diye yazan 15 yaşındaki bir kullanıcıya cevap verdi.
Söze, “Benim John, son günlerde buna benzer mesajlar alıyorum ve bazılarını yanıtlamaya karar verdim” diye giren Mayer, “Bu mesajlarımı ekran görüntüsü alıp dilediğin yerde yayınlayabilirsin. Üzülmedim; sadece merak ettim. Gerçekten ölmemi mi istiyorsun?” diye sordu.
Bunun üzerine genç takipçi “Ben Taylor Swift fanıyım. Üzgünüm, göreceğini düşünmemiştim. Özür dilerim, lütfen beni dava etme” dedi.
45 yaşındaki şarkıcı ise “Sorun yok, ama sence insanlara belki görüp etkileneceği sözler söylemek gerçekten eğlenceli bir durum mu? Lütfen kendi yoluna bak, mutlu ve sağlıklı yaşa!” şeklinde konuştu.
Mesajlar, tacizci hayran tarafından TikTok’ta yayınlandı.