John Travolta’nın kızı Ella Travolta şarkıcı oldu

Ella Travolta, Instagram paylaşımında, “İlk şarkım Dizzy’yi çıkardığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Gelmesi uzun sürdü ama ben hala kalben 14 yaşındaki tuhaf kızım ve buna bayılıyorum. Umarım siz de seversiniz” mesajını yazdı.