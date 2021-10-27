John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL)

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı. Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti. Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı. Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL). Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.