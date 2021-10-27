John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL)

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.

Haberler 27.10.2021 - 07:38 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 08:57

John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) - 1
Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick 4 çekimlerini tamamladı.


John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) - 2
Paris'te filmin çekimlerinin tamamlandığı gün Reeves, dublör ekibine özel yazılı ünlü bir markaya ait saat hediye etti.


John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) - 3
Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı.
John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) - 4
Saatlerin bir tanesinin fiyatı ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL).


John Wick 4 çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves ekibe saat dağıttı: Tanesi 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) - 5
Reeves geçtiğimiz aylarda ise Matrix 4 ekibiyle Berlin’de verdiği partiyle gündeme gelmişti.

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