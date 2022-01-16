John Wick'in lunapark treni açılıyor

Hız treni daha sonra kendi maceranı seçme deneyimine dönüşüyor; John Wick'i avlayan suikastçılara katılmayı seçebilir ya da onun ekibinden yana olup kaçmasına yardım edebilirsiniz. Biraz New York'daki Flatiron binasına benzeyen bir dış cepheye sahip olan sürükleyici tur, ön tarafında kırmızı bir güneşlikle gerçek bir oteli andıracak şekilde tasarlandı.



