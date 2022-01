John Wick'in lunapark treni açılıyor

Motiongate saatte 70 km'ye varan hızlara ulaşacak, Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) temalı dünyanın en hızlı tek arabalı dönen hız trenini de bu yıl açmaya hazırlanıyor. Brown, Sihirbazlar Çetesi High Roller Casino Coaster'da misafirler kumarhanede yürüme ve Horsemen'in başarmak üzere olduğu bir soygunda yer alma deneyimini yaşayacak diyor.