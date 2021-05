Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği iddiayı aktaran We Got This Covered'a göre, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) Aquaman filminin 35 yaşındaki oyuncusu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın 2016'da Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşandığı iddia edilen kavganın doğruluğunu araştırdığı bildirildi.