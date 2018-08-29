Johnny Depp eski avukatına karşı zafer kazandı

ABD'li aktör Johnny Depp, eski avukatıyla yaşadığı hukuk savaşında büyük bir yasal zafer kazandı.
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Johnny Depp, 55 yaşındaki avukatı Jacob Bloom ve şirketinin 18 yıllık ilişkilerini 2017 yılında yasadışı bir şekilde fesih ettiktten sonra 30 milyon dolarlık (23 milyon £) bir ücret aldığını iddia etti.
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Hollywood yıldızı, ekim ayında yasal işlemi başlattı ve anlaşmaların Hollywood'da standartlaştığı gibi yazılı olarak yapılması gerektiğini savundu.
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Bloom, ünlü aktöre karşı dava açtı ve Depp avukatının yazılı olmayan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.
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Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen duruşmada Los Angeles Üst Mahkemesi yargıcı Terry Green, Karayip Korsanları yıldızının leyhine karar vererek sözleşmenin yazılı olması gerektiğine karar verdi.
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Ne var ki Bloom'un avukatlarının hakimin kararına itiraz etti.