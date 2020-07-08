Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı

Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası Londra'da başladı. Heard, gazetecilerin önünden kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson'ın elini tutarak geçti.

08.07.2020 - 06:34

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 1
Hollywood'un ünlü çifti Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davasının ilk duruşması Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 2
Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 3

Siyah bir elbise giyen Heard, corona virüsten korunmak için maske yerine de kırmızı üstüne beyaz puantiyeli bir bandana kullandı.

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 4

Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 5
Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte binaya ulaştı.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 6
Hem Depp'in hem de Heard'ün avukatları kendi alanlarında isim yapmış kişiler. Johnny Depp'in avukatı David Sherborne, aralarında Meghan Markle'ın da bulunduğu ünlülerden oluşan bir müvekkil geçmişine sahip.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 7
Depp, duruşmada eski eşine şiddet uygulamadığını kanıtlamaya çalışacak. Aktör, asıl şiddet görenin ve aldatılanın kendisi olduğunu ileri sürmüştü.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 8

OLAYIN GEÇMİŞİ 

Depp ile Heard'ın 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etti çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına vardı. Daha sonra Depp asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu söyleyerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtı. 

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 9

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri, Heard’ün saldırı sonucu oluştuğunu iddia ettiği morluklarının Depp yurtdışındayken gerçekleştiğini söyledi. Depp'in avukatları iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 10

İkilinin kavgasında 911 acil arama kaydı ortaya çıktı. Ancak kayıtlar Depp'in, Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunun sonucunda parmağını kestiğini iddialarını yalanlandı.  Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıktı. 

Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı - 11

İki ünlü oyuncunun da hayranları, karşı tarafın yeni filmlerde rol almasını engellemek için imza kampanyaları düzenliyor. 

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