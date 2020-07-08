Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı

08.07.2020 - 06:34
Siyah bir elbise giyen Heard, corona virüsten korunmak için maske yerine de kırmızı üstüne beyaz puantiyeli bir bandana kullandı.
Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Depp ile Heard'ın 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etti çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına vardı. Daha sonra Depp asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu söyleyerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtı.
Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri, Heard’ün saldırı sonucu oluştuğunu iddia ettiği morluklarının Depp yurtdışındayken gerçekleştiğini söyledi. Depp'in avukatları iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.
İkilinin kavgasında 911 acil arama kaydı ortaya çıktı. Ancak kayıtlar Depp'in, Heard’ın kendisine votka şişesi fırlattığını, bunun sonucunda parmağını kestiğini iddialarını yalanlandı. Depp’in yanlış beyanda bulunduğu, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söylediği ortaya çıktı.
İki ünlü oyuncunun da hayranları, karşı tarafın yeni filmlerde rol almasını engellemek için imza kampanyaları düzenliyor.