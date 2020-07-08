Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Depp ile Heard'ın 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etti çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına vardı. Daha sonra Depp asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu söyleyerek 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtı.