Johnny Depp şiddet davasında görüntüleri sundu



Johnny Depp, Amber Heard ile devam eden şiddet davasında darp edildiği yönündeki görüntüleri mahkemeye sundu.

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18.07.2020 - 12:25

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karşılık olarak birbirlerinin şiddet uygulamakla suçladıkları dava sürüyor.

Depp’in koruması Malcolm Connolly; mahkemede verdiği ifadede Depp’in parmağını Amber Heard’ün kestiğini söylerken, oyuncunun parmağını kendi yaraladığı yönündeki sahte haberi kendisinin ortaya attığını açıklamasının ardından Depp tarafından karşı hamle geldi.







Depp, Amber Heard ile devam eden şiddet davasında darp edildiği yönündeki görüntüleri mahkemeye sundu.







Öte yandan Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder'ın ve eski partneri Vanessa Paradis'in 'eski eşi' sıfatıyla hazırladığı ifadeler de yayınlandı.







Bir haftadır Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen dava için hazırlanan ve basına paylaşılan tanık ifadelerinde Winona Ryder, eski eşi Amber Heard’ün Depp’ten ağır şiddet gördüğü iddiasına karşılık, “İmkansız” dedi.







Ryder’ın ifadesinde, “Doğru ve dürüstçe konuşuyorum, ben onu sadece gerçekten çok iyi bir insan olarak bilirim. İnanılmaz sevgi dolu, son derece şefkatli bir adamdır. Benim için ve sevdikleri için hep koruyucu olmuştur. Ben onunla birlikteyken kendimi çok güvende hissederdim” cümlelerine yer verdi.







Kimseye yalancı demek istemediğini vurgulayan Ryder, “Johnny ile deneyimimden, böylesi korkunç suçlamaların doğru olduğuna inanmak imkansız. Benim bildiğim haliyle kendisi hakkındaki suçlamaları üzücü buluyorum” dedi.





Ünlü Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ise 25 yıldır tanıdığı ve 14 yılında hayat arkadaşı olduğu, birlikte iki çocuk büyüttüğü Depp’i tüm bu zaman boyunca ince, nazik, kibar, cömert ve şiddete başvurmayan bir kişi ve baba olarak tanıdığını belirtti.

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