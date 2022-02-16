Johnny Depp Sırbistan'dan liyakat madalyası aldı

Depp’in kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçti. Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovuldu.