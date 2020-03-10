Johnny Depp'den ayrılan Amber Heard sevgilisiyle el ele
Amber Heard, Johnny Depp’e şiddet uyguladığının belgesi iddiasıyla mahkemeye sunulan ses kaydının ardından kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)
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10.03.2020 - 11:27
Johnny Depp’le yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Amber Heard, kız arkadaşı Bianca Butti’yle el ele objektiflere yansıdı.
33 yaşındaki oyuncu, cuma günü görüntü yönetmeni Butti’yle Los Angeles Havaalanı’ndaydı.
Dizlerine kadar uzanan kırışık ve ten rengi bir palto giyen Heard’ın üzerinde siyah bir etek, deri çizmeler ve beyaz ve bir bluz olduğu görüldü.
Daily Mail’in aktardığına göre çift ocak ayında birlikte görüntülenmiş ve bunun ardından ilk ilişki iddiaları ortaya atılmıştı.
Amber Heard eski eşi Johnny Depp'le evlendikten 18 ay sonra boşanmıştı. Boşanmanın ardından çift uzun süre şiddet davasıyla gündeme gelmişti. Son gelişmede ise Heard'ın Depp’e şiddet uyguladığını belgelendiği iddia eidlen ses kaydı mahkemeye delil olarak sunulmuştu.
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