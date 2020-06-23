Johnny Depp'in açtığı davanın tanığı: Heard'ın morlukları sahte

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri, Heard’ün morluklarının Depp yurtdışındayken gerçekleştiğini söyledi. Depp'in avukatları iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.

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23.06.2020 - 09:49

Trinity Esparaza isimli tanık, Amber Heard’ün boynundaki morlukları Johnny Depp’in ayrılmasından iki hafta sonra gördüğünü söyledi. Bahsi geçen morlukların Depp’in Heard’e telefon fırlatmasıyla gerçekleştiği iddia edilmişti.







Esparaza mahkemeye verdiği beyanda Heard’ün sol yanağında morluk gördüğünü söyledi. Heard, Depp’in yüzünün diğer yanını zedelediğini söylemişti.







Esparaza, Depp’in 5 süitinin bulunduğu Los Angeles’taki Eastern Columbia binasının hizmetlilerinden biri. Esparaza, Heard’ün boynunda iki parmak izi ve yanağında da morluk olduğunu dile getirdi.







Depp’in o sırada şehirde bulunup bulunmadığı sorulduğunda Esperaza ünlü oyuncunun avukatına, “Hayır” diye cevap verdi. Depp’in avukatları aktörün ismini temize çıkaracak bir dizi iddiaya sahip olduklarını söyledi.







Avukat Adam Waldman, “Amber Heard’ün boğazındaki parmak izi şeklindeki morluklar, kolundaki bandaj ve morarmış sol gözüyle esasen Haziran 2016’da yara aldığı anlaşılıyor. Bunu yapmadığını bildiğimiz tek kişi Johnny Depp. Aktör o sırada turnedeydi ve iki hafta boyunca ülke dışındaydı” ifadelerini kullandı.







Tanığın ifadesi Depp’in Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık davada kullanılacak. Heard daha önce aile içi şiddete maruz kaldığını söylemişti.

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