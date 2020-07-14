Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek

Hollywood yıldızıyla 1989'da tanışan ve 1990'da Makas Eller'de (Edward Scissorhands) filminde birlikte rol alan Ryder, mahkemeye Depp ile 4 yıl süren ilişkisini anlatacak ve ifadesinde kendisine karşı hiçbir zaman "istismara" ya da "şiddete" başvurmadığını, "son derece şefkatli biri" olduğunu açıklayacak.

Sızan bilgilere göre ifadesinde Deep'in çok iyi bir arkadaşı olduğunu söyleyecek olan Ryder'ın "Amber ile evliliğinde elbette orada değildim fakat son derece farklı olan deneyimlerim nedeniyle ona karşı yapılan suçlamaları duyduğumda kesinlikle şoke oldum, şaşırdım ve üzüldüm. Muazzam düzeyde saldırgan biri olduğu fikri, tanıdığım ve aşık olduğum Johnny'den en uzak şey. Bu suçlamaları aklım almıyor. Onunla kendimi çok ama çok güvende hissediyordum" diyecek.