Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek

14.07.2020 - 06:36
İFTİRA DAVASINDA ÖNE ÇIKAN İDDİALAR VE İFADELER
- Ses kayıtlarından, Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuldu.
- Uçakta yaşanan olaylar sırasında sarhoş olmadığını söyleyen 57 yaşındaki Depp,
bütün gece içtiği ve Boston’dan Los Angeles’e yapılan uçuşta alkol almadan önce toz ve haplar kullandığını ifade eden mesajlar gösterilince yanlış beyanda bulunduğu için özür diledi.
-Ben (Heard’ün) beni gösterdiği gibi canavar değilim. Hiçbir kadını istismar etmedim. Bu konuda şüphe bırakmak istemiyorum.
-Evliliğimi kurtarmak için çabaladım ama Heard yatağımıza ‘pisleyince’ boşanmaya karar verdim.
-2015’te özel jetimde Heard’ün şiddetinden kaçmak için kendimi tuvalete kilitledim.