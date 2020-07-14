Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek

Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ediyor. Her duruşması ses getiren davada Winona Ryder, eski nişanlısı Depp'in kendisine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyleyecek.

14.07.2020 - 06:36

Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 1
Karayip Korsanları'nın (The Pirates of the Caribbean) yıldızı Johnny Depp'in, Amber Heard ile ayrılığında kendisini "eşini döven biri" olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ediyor. The Times'ın haberine göre 1990'dan 1993'e kadar Depp ile nişanlı olan Winona Ryder davada ifade verecek.
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 2
Hollywood yıldızıyla 1989'da tanışan ve 1990'da Makas Eller'de (Edward Scissorhands) filminde birlikte rol alan Ryder, mahkemeye Depp ile 4 yıl süren ilişkisini anlatacak ve ifadesinde kendisine karşı hiçbir zaman "istismara" ya da "şiddete" başvurmadığını, "son derece şefkatli biri" olduğunu açıklayacak.
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 3
Sızan bilgilere göre ifadesinde Deep'in çok iyi bir arkadaşı olduğunu söyleyecek olan Ryder'ın "Amber ile evliliğinde elbette orada değildim fakat son derece farklı olan deneyimlerim nedeniyle ona karşı yapılan suçlamaları duyduğumda kesinlikle şoke oldum, şaşırdım ve üzüldüm. Muazzam düzeyde saldırgan biri olduğu fikri, tanıdığım ve aşık olduğum Johnny'den en uzak şey. Bu suçlamaları aklım almıyor. Onunla kendimi çok ama çok güvende hissediyordum" diyecek.
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 4
The Sun'ın avukatlarının, Depp'in eski partnerleri Ryder ve Vanessa Paradis'in olayla "alakalarını" görmedikleri için kanıt sunmalarını engellemeye çalıştığı bildirildi.
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 5
The Sun'ın avukatlarının, Depp'in eski partnerleri Ryder ve Vanessa Paradis'in olayla "alakalarını" görmedikleri için kanıt sunmalarını engellemeye çalıştığı bildirildi.
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek - 6

İFTİRA DAVASINDA ÖNE ÇIKAN İDDİALAR VE İFADELER

- Ses kayıtlarından, Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuldu.

- Uçakta yaşanan olaylar sırasında sarhoş olmadığını söyleyen 57 yaşındaki Depp,
bütün gece içtiği ve Boston’dan Los Angeles’e yapılan uçuşta alkol almadan önce toz ve haplar kullandığını ifade eden mesajlar gösterilince yanlış beyanda bulunduğu için özür diledi.

-Ben (Heard’ün) beni gösterdiği gibi canavar değilim. Hiçbir kadını istismar etmedim. Bu konuda şüphe bırakmak istemiyorum.


-Evliliğimi kurtarmak için çabaladım ama Heard yatağımıza ‘pisleyince’ boşanmaya karar verdim.


-2015’te özel jetimde Heard’ün şiddetinden kaçmak için kendimi tuvalete kilitledim.

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