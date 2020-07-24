Johnny Depp'in iftira davasında Amber Heard'ın özel telefon mesajları ortaya çıktı

Mahkemede ayrıca, Heard’ın annesinin kendisine gönderdiği bir mesajda, şiddet olayını babasına anlatmasını tavsiye ettiği, ancak Heard’ın “Babama anlatamam” diye yanıt verdiği de ortaya çıktı.

Heard, mahkemede, “Anneme anlatarak kendimi güvende hissettim ama babamın nasıl tepki göstereceğini bilmiyordum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Dolayısıyla Johnny’ye karşı şiddet içerikli bir tepki gösterip göstermeyeceğini bilmiyordum. Durumun daha da kötüleşmesini istemedim” diye konuştu.