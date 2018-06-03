NTV

Johnny Depp'in son hali hayranlarını endişelendirdi

Rusya St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp'in son hali görenleri korkuttu.

  • 1

    Rusya'nın St. Petersburg kentinde The Hollywood Vampires adlı grubuyla konser veren Johnny Depp, bir otelde hayranlarıyla buluştu.
  • 2

    Bir dönemin en çok beğenilen aktörlerinden biri olan Depp, çektirdiği fotoğraflardaki hasta görüntüsüyle endişelendirdi.
  • 3

    54 yaşındaki Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.
  • 4

    ABD'li oyuncunun hayranları enişelerini sosyal medyada dile getirdi. Depp'in sevenleri, "Çok zayıf görünüyor. Umarım hasta değildir" gibi yorumlar paylaştı.
  • 5

    Karayip Korsanları filmiyle yıldızı parlayan Depp, Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin