Johnny Depp bulvar basınının telefonunu hack'lediğini iddia etti

Johnny Depp, aralarında The Sun gazetesinin de olduğu yazılı ve görsel medya kanallarının sahibi olan News Group Newspapers'ı telefonunu hack'lemekle suçladı. Ünlü oyuncu medya şirketine dava açacağını bildirdi.

ntv.com.tr 13.05.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:39

Karayip Korsanları’nın ünlü yıldızı Johnny Depp, bulvar basınını, telefonunu hack’lemekle suçladı.

56 yaşındaki aktör, News Group Newspapers adlı medya kuruluşuna avuatları aracılığıyla bir mektup göndererek haklarında dava açacağını bildirdi.

Depp, medya kuruluşunu, sesli mesajlarını yasadışı şekilde yayınlayarak ve özel bilgilerini kullanarak "gizliliğinin çoklu ihlallerini gerçekleştirmekle" suçladı.
Mektupta Depp, ekibinin durumu araştırdığını ve 1996-2010 yılları arasında hack’lendiğine inandığını açıkladı. Ünlü oyuncu ayrıca çocukları ve tıbbi bilgileri de dahil olmak üzere “tekrarlanan ve uzun süreli yasadışı saldırıya açıkça maruz kaldığını” belirtti.
Depp’in bahsettiği dönemde, suçladığı medya kuruluşuna ait The Sun gazetesi oyuncunun kız arkadaşının hamileliklerini açıklamıştı.

Mektupta şu ifade yer aldı: “Bu ayrıntılar açıkça müdahaleci ve hassastı hamilelik aşamalarını, müvekkilimizin hareketlerini ve planlarını (açık bir şekilde gözetimini) içeriyordu.”

Mektupta The Sun gazetesi, bilgi toplama biçimini açıklamaya davet edildi.

Depp’in avukatı Adam Waldman, Johnny Depp'in bilgilerine yasadışı bir şekilde ulaştıkları için dava açma niyetlerinin olduğuna dair The Sun gazetesine bildirim gönderdiklerini belirtti. Waldman, “Avukatımız David Sherborne, Prenses Diana'yı ve ayrıca Elton John, Jude Law, Hugh Grant ve Prens Harry'i The Sun'a karşı hack’leme iddiaları için temsil etmişti. The Sun düzinelerce yasadışı saldırı nedeniyle on milyonlarca lira ödedi, çünkü bunu yaptılar. Bu dava para için değil Bay Depp için bir prensip meselesidir” dedi.

911 ARAMA KAYDI

Amber Heard ile olaylı bir boanma süreci geçiren ve halen şiddet davası süren Johnny Depp'i geçtiğimiz günlerde mahkemede zor duruma düşürecek bir 911 acil arama kaydı ortaya çıkmıştı. Arama kaydı, Heard'ın şiddete uğradığı iddialarını doğrularken, Johnny Depp acil aramanın bir aldatmaca olduğunu öne sürmüştü.

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