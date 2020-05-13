Johnny Depp bulvar basınının telefonunu hack'lediğini iddia etti

ntv.com.tr 13.05.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:39
Karayip Korsanları’nın ünlü yıldızı Johnny Depp, bulvar basınını, telefonunu hack’lemekle suçladı.
56 yaşındaki aktör, News Group Newspapers adlı medya kuruluşuna avuatları aracılığıyla bir mektup göndererek haklarında dava açacağını bildirdi.
Mektupta şu ifade yer aldı: “Bu ayrıntılar açıkça müdahaleci ve hassastı hamilelik aşamalarını, müvekkilimizin hareketlerini ve planlarını (açık bir şekilde gözetimini) içeriyordu.”
Mektupta The Sun gazetesi, bilgi toplama biçimini açıklamaya davet edildi.
Depp’in avukatı Adam Waldman, Johnny Depp'in bilgilerine yasadışı bir şekilde ulaştıkları için dava açma niyetlerinin olduğuna dair The Sun gazetesine bildirim gönderdiklerini belirtti. Waldman, “Avukatımız David Sherborne, Prenses Diana'yı ve ayrıca Elton John, Jude Law, Hugh Grant ve Prens Harry'i The Sun'a karşı hack’leme iddiaları için temsil etmişti. The Sun düzinelerce yasadışı saldırı nedeniyle on milyonlarca lira ödedi, çünkü bunu yaptılar. Bu dava para için değil Bay Depp için bir prensip meselesidir” dedi.
911 ARAMA KAYDI
Amber Heard ile olaylı bir boanma süreci geçiren ve halen şiddet davası süren Johnny Depp'i geçtiğimiz günlerde mahkemede zor duruma düşürecek bir 911 acil arama kaydı ortaya çıkmıştı. Arama kaydı, Heard'ın şiddete uğradığı iddialarını doğrularken, Johnny Depp acil aramanın bir aldatmaca olduğunu öne sürmüştü.