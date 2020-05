Johnny Depp bulvar basınının telefonunu hack'lediğini iddia etti

Depp’in avukatı Adam Waldman, Johnny Depp'in bilgilerine yasadışı bir şekilde ulaştıkları için dava açma niyetlerinin olduğuna dair The Sun gazetesine bildirim gönderdiklerini belirtti. Waldman, “Avukatımız David Sherborne, Prenses Diana'yı ve ayrıca Elton John, Jude Law, Hugh Grant ve Prens Harry'i The Sun'a karşı hack’leme iddiaları için temsil etmişti. The Sun düzinelerce yasadışı saldırı nedeniyle on milyonlarca lira ödedi, çünkü bunu yaptılar. Bu dava para için değil Bay Depp için bir prensip meselesidir” dedi.