Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor

6 yıl boyunca takip edilen katılımcılarda bunama veya beyinle ilgili bilişsel değişiklikler olup olmadığı incelendi. Araştırma sonucunda, çoğu kişinin küçük temporalis kaslarına sahip olduğu ve bu durumun daha yüksek demans riskiyle ilişkili olduğu görüldü. Daha büyük temporalis kaslarına sahip olan bireylerin beyin hacminde, belirgin gerilemeler gözlemlendi.



