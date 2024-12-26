Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor

Obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi pek çok etken, milyonlarca kişinin demansa yakalanmasına zemin hazırlıyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre, çene kaslarımız, ilerleyen yaşlarda demansa yakalanıp yakalanmayacağımıza dair bilgi verebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 1

Johns Hopkins Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir araştırma, kas kütlesi kaybı (sarkopeni) ile demans riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, çene kası büyüklüğü, vücuttaki genel kas kütlesi hakkında fikir sunabilir.

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Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 2

Nöroloji profesörü Marilyn Albert, "Daha az iskelet kasına sahip yaşlı bireylerin bunama geliştirme olasılığı, yüzde 60 daha fazla çıktı" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 3

Sarkopeni ile bilişsel gerileme arasındaki ilişki tam olarak anlaşılmasa da, araştırmacılar bunun, kasların salgıladığı miyokin adı verilen proteinlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 4

İskelet kasları, beyinle doğrudan etkileşimde bulunan miyokinleri üretir. Kas kütlesinin azalması, daha az miyokin salınımına yol açar. Ayrıca, sarkopenisi olan bireyler daha az egzersiz yapar ve sosyal aktivitelere katılmakta zorlanır, bu da demans için önemli risk faktörlerindendir.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 5

Araştırma ekibi, çiğneme sırasında ağzı kapatmaya yarayan temporalis kasını inceledi. Yelpaze şeklindeki kasın büyüklüğünün, vücuttaki kas kütlesi hakkında bilgi verebileceği tespit edildi. Demans hastası olmayan 621 yaşlının beyin görüntüleri analiz edilerek, kas kaybı düzeyleri belirlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 6

6 yıl boyunca takip edilen katılımcılarda bunama veya beyinle ilgili bilişsel değişiklikler olup olmadığı incelendi. Araştırma sonucunda, çoğu kişinin küçük temporalis kaslarına sahip olduğu ve bu durumun daha yüksek demans riskiyle ilişkili olduğu görüldü. Daha büyük temporalis kaslarına sahip olan bireylerin beyin hacminde, belirgin gerilemeler gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor - 7

Demans, hafıza kaybının yanı sıra dil, düşünme ve problem çözme becerilerindeki azalma ile karakterize bir hastalıktır. Bulguları, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği toplantısında sunan ABD'li araştırmacılar, kas kütlesini artırmaya yardımcı olacak protein alımının, bu noktada önemli olduğunu vurguladı.

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