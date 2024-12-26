Johns Hopkins Üniversitesi duyurdu: Çene kaslarınız bunama riski hakkında bilgi veriyor
Obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi pek çok etken, milyonlarca kişinin demansa yakalanmasına zemin hazırlıyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmaya göre, çene kaslarımız, ilerleyen yaşlarda demansa yakalanıp yakalanmayacağımıza dair bilgi verebilir.
Johns Hopkins Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir araştırma, kas kütlesi kaybı (sarkopeni) ile demans riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, çene kası büyüklüğü, vücuttaki genel kas kütlesi hakkında fikir sunabilir.