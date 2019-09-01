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Joker filminin 76. Venedik Film Festivali galası yapıldı

ntv.com.tr

Joaquin Phoenix'in başrolde yer aldığı Joker filminin yeniden çevriminin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Galanın kırmızı halısında oyuncular ve modeller şıklık yarışına girdi.

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    Joaquin Phoenix'in başrolde yer aldığı Joker'in dünya prömiyeri dün Venedilk'te yapıldı. 

    İnsanlarla sorunu olan travmalı bir adamı konu edinen filmde Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix, kırmızı halının yıldızlarındandı. 

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    Venedik Film Festivali galasına filmin oyuncuların Zazie Beetz de katıldı. 


    Todd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstlendiği, Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor. 

    İşte galaya katılan diğer isimler...

  • 3

    Cate Blanchett
  • 4

    Bella Thorne ve Benjamin Mascolo
  • 5

    Catherine Deneuve
  • 6

    Sara Sampaio

    Elbise: Armani Privé 

  • 7

    Barbara Palvin

    Elbise: Giorgio Armani

  • 8

    Madalina Ghenea

    Elbise: Jean Paul Gaultier 

  • 9

    Hikari Mori
  • 10

    Michelle Hunziker
  • 11

    Bella Thorne
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