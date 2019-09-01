Joker filminin 76. Venedik Film Festivali galası yapıldı
ntv.com.tr
Joaquin Phoenix'in başrolde yer aldığı Joker filminin yeniden çevriminin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Galanın kırmızı halısında oyuncular ve modeller şıklık yarışına girdi.
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Joaquin Phoenix'in başrolde yer aldığı Joker'in dünya prömiyeri dün Venedilk'te yapıldı.
İnsanlarla sorunu olan travmalı bir adamı konu edinen filmde Joker karakterini canlandıran Joaquin Phoenix, kırmızı halının yıldızlarındandı.
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Venedik Film Festivali galasına filmin oyuncuların Zazie Beetz de katıldı.
Todd Phillips ve Scott Silver'ın senaryosunu üstlendiği, Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor.
İşte galaya katılan diğer isimler...
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3Cate Blanchett
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4Bella Thorne ve Benjamin Mascolo
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5Catherine Deneuve
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6
Sara Sampaio
Elbise: Armani Privé
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7
Barbara Palvin
Elbise: Giorgio Armani
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8
Madalina Ghenea
Elbise: Jean Paul Gaultier
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9Hikari Mori
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10Michelle Hunziker
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11Bella Thorne