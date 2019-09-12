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Joker filminin yönetmeni Todd Phillips: Gelecekte çok daha fazla Joker olacak

Vizyona girmeden çok konuşulan Joker’ın yönetmeni Todd Phillips film hakkında açıklamalarda bulundu. Phillips, "Eminim gelecekte çok daha fazla Joker olacak" dedi.

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    Joker’ın yönetmeni Todd Phillips, Joaquin Phoenix’in canlandırdığı kötü karakterin gelecek Batman filmlerinde yer alıp almayacağına ilişkin açıklamada bulundu.


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    Joker filminin Toronto Uluslararası Film Festivali’ndeki (TIFF) gösteriminin ardından Todd Phillips’e, Phoenix’in Robert Pattinson’ın canlandıracağı Bruce Wayne’le karşı karşıya gelip gelmeyeceği soruldu.


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    Variety’ye konuşan Phillips, “Hayır, kesinlikle olmayacak” diye cevap verdi.


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    Joker’in daha birçok versiyonunun gelebileceğini düşündüğünü belirten Phillips sözlerini şöyle konuştu: "Eminim gelecekte çok daha fazla Joker olacak. İşin garibi bizim için çizgi romanlar, Shakespeare’imiz gibidir ve Hamlet’in birçok yeni versiyonunu yapabilirsiniz."


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    Türkiye’de 4 Ekim’de vizyona girecek olan film eleştirmenleri ikiye bölmüş ve vizyona girmesine günler kala IMDb'de en çok puan alan çizgi roman filmi olarak zirveye yerleştmişti.
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