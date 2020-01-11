Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix'e gözaltı

Gösteri sırasında bir konuşma da yapan Phoenix, vegan olmanın ve yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmenin iklim değişikliğine etkisinden bahsetti.

Phoenix, “Ne yapabileceğim konusunu çok düşündüm. Kaçınamayacağım şeyler var. Bugün buraya uçakla geldim ve dün gece de bir uçaktaydım. Ama yapabileceğim bir şey, beslenme düzenimi değiştirmek” dedi.