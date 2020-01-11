Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix'e gözaltı

Son olarak Joker filminde rol alan Joaquin Phoenix, Jane Fonda’nın iklim değişikliği protestosunda gözaltına alındı.
11.01.2020 - 17:43| Son Güncelleme : 11.01.2020 - 17:46
Senenin en çok konuşulan yapımlarından Joker’deki performansıyla beğenilen Joaquin Phoenix, Washington’da düzenlenen iklim değişikliği eylemine katıldı
Kısa süre önce Altın Küre Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Phoenix, usta oyuncu ve aktivist Jane Fonda’nın düzenlediği protesto gösterisinde gözaltına alındı.
Gösteri sırasında bir konuşma da yapan Phoenix, vegan olmanın ve yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmenin iklim değişikliğine etkisinden bahsetti.
Phoenix, “Ne yapabileceğim konusunu çok düşündüm. Kaçınamayacağım şeyler var. Bugün buraya uçakla geldim ve dün gece de bir uçaktaydım. Ama yapabileceğim bir şey, beslenme düzenimi değiştirmek” dedi.
Jane Fonda ekimden bu yana her cuma iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Kongre binası civarında protesto gösterisi düzenliyor. Fonda’nın kendisi de protesto gösterileri sırasında 5 kez gözaltına alınmıştı.
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