Jon Snow ölünce Kit Harington terapi görmüş
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını söyleyen Kit Harington, terapi almasının sebebini açıkladı.
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Jon Snow’un ölümü Game of Thrones seyircisini üzmüştü, ama bu ölüm, rolü canlandıran Kit Harington’da daha kötü bir etki bırakmış.
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Variety dergisine konuşan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, karakterinin ölüm ve ardından yeniden dirilişinin yaşattığı anksiyeteyi anlattı.
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“Dizinin Jon Snow’a fazla odaklandığı ölüm ve diriliş dönemi, benim en karanlık dönemimdi” diyen Harington, “Dizinin tamamen Jon’un üstüne odaklanmasından hoşlanmadım” dedi.
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Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakteri, Game of Thrones dizisinin 5. sezon finalinde ölmüş, bir sonraki sezonda dirilmişti.
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55. sezondaki ölümüyle dizinin hayranlarını şaşırtan Jon Snow, “Yeniden dirilecek mi?” sorusuyla günlerce dizi seyircilerini meşgul etmiş, 6. sezon en merak edilen sezon olmuştu.
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Harington, “Bir televizyon dizisinin en heyecanlı yerinde, merkezde yer alıyorsanız, dizi de gücünün zirvesindeyse, tamamen size odaklanması korkunç” dedi.
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Ünlü oyuncu, “Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” ifadesini kullandı.
“Hayatım dayanıksız dönemindeydim. Sanırım 20’li yaşlarındaki pek çok kişi böyledir” diyen Harington, psikolojik yardım aldığını söyledi.
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“Terapiye başladığım zamanlardı. Kendimi güvensiz hissediyordum, kimseyle konuşmuyordum” diyen ünlü oyuncu, “Sahip olduğum şeye karşı minnettardım ama rolümü oynayıp oynayamadığım konusunda çok endişeli hissediyordum” şeklinde konuştu.
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Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da yayınlanacak.