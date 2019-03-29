Jordyn Woods skandalın ardından imajını değiştirdi

1 En yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile kaçamak yaptığı ortaya çıkınca skandal yaratan Jordyn Woods, dış görünüşünü değiştirdi.

2 Genç kadın sarıya boyattığı saçlarına bir de kaynak yaptırıp uzattı.

3 Artık Kylie Jenner da dahil, Kardashian Ailesi'nden kimsenin görüşmediği genç kadın gece eğlencelerine başka arkadaşlarıyla gitmeye başladı.





4 21 yaşındaki Jordyn Woods, geçtiğimiz ay Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.







5 21 yaşındaki Woods, "Tristan Thompson beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu" dedi.





6 Programın sunucusu Pinkett Smith'in kendisine yönelttiği "Nasıl bir öpücüktü?" şeklindeki soruya da "Dudağımdan öptü. Yumuşak ya da sert bir öpüş değildi. Tristan'ın da suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimi o pozisyona düşüren kişi benim. Ayrıca alkol de işin içine girince insanlar saçma davranışlarda bulunabiliyorlar" dedi.



