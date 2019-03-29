Jordyn Woods skandalın ardından imajını değiştirdi
Aldatma haberleriyle Kardashian Ailesi'ni özellikle de yakın dostu Kylie Jenner'ı derinden yaralayan Jordyn Woods, skandalın ardından imajını değiştirdi.
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En yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson ile kaçamak yaptığı ortaya çıkınca skandal yaratan Jordyn Woods, dış görünüşünü değiştirdi.
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2Genç kadın sarıya boyattığı saçlarına bir de kaynak yaptırıp uzattı.
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3Artık Kylie Jenner da dahil, Kardashian Ailesi'nden kimsenin görüşmediği genç kadın gece eğlencelerine başka arkadaşlarıyla gitmeye başladı.
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421 yaşındaki Jordyn Woods, geçtiğimiz ay Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programa katıldı ve olup bitenleri anlattı.
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521 yaşındaki Woods, "Tristan Thompson beni sadece öptü. Tutku ya da başka bir şey yoktu" dedi.
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6Programın sunucusu Pinkett Smith'in kendisine yönelttiği "Nasıl bir öpücüktü?" şeklindeki soruya da "Dudağımdan öptü. Yumuşak ya da sert bir öpüş değildi. Tristan'ın da suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendimi o pozisyona düşüren kişi benim. Ayrıca alkol de işin içine girince insanlar saçma davranışlarda bulunabiliyorlar" dedi.
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7Jordyn Woods, sunucunun "Şoke oldun mu?" sorusuna da "Ne hissedeceğimi bilmiyordum. Kendime "bu olmadı" diyordum. Zaten o sırada gece kulübünden ayrılmak üzereydim" diye yanıt verdi. Woods sözlerini şöyle sürdürdü: "Arabaya bindim ve bunun olmadığını düşündüm.