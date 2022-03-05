Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor

İngiltere ekibi Manchester City'nin teknik direktörü İspanyol Josep Guardiola, politikacıların Rusya-Ukrayna savaşını önlemekte başarısız olduğunu savundu. Guardiola, "Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 16:27

Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor - 1

İspanyol teknik adam Josep Guardiola, takımının Manchester United ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 'nın 'ya açtığı savaşı değerlendirdi.

Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor - 2

Guardiola, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı" dedi.

Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor - 3

Yıldız teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği"

Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor - 4

Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydetti.

Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor - 5

İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor" yorumunu yaptı.

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