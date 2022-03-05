Josep Guardiola: Masum insanlar acı çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 16:27
Guardiola, "Dünyanın her yerinde insanlar bireysel veya toplu olarak savaş karşıtı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Politikacılar bu yaşananları önleyebilirdi ama sonunda başarısız oldukları için savaş ortaya çıktı" dedi.
Yıldız teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: Bunlar yaşanıyor çünkü savaşı önlemeyi başaramadılar ve tamamen başarısızlar. Masum insanlar acı çekiyor ve bu hala devam ediyor. NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği"
Takımın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko'nun yaşananlardan dolayı her geçen gün daha fazla acı çektiğini de kaydetti.
İspanyol teknik direktör, "Ülkesine destek olmaya çalışıyor. Orada ailesi var. Durum gitgide kötüleşiyor. 8-9 gündür devam ediyor ve maalesef daha uzun sürecek gibi duruyor" yorumunu yaptı.