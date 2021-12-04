Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi

Haberler 04.12.2021 - 14:05
1975 – 2014 yılları arasında tahtta oturan İspanya eski Kralı Juan Carlos (83) hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geçen yıl ülkesinden kaçtı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı bildirilen Carlos’un eşi Sofia’yı aldatmasıyla ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.
İspanya’da casusluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan eski polis şefi Jose Manuel Villarejo'un basına sızdırılan günlüğünde, ülkenin en büyük şirketlerinden üçünün Juan Carlos'un model ve oyuncu Barbara Rey ile ilişkisini gizlemek için Rey’e 4.6 milyon sterlin (84 milyon lira) ödediği iddia edildi.
Günlüğü ele geçiren İspanyol El Periodico gazetesinin haberine göre, enerji şirketi Repsol, telekom servis sağlayıcısı Telefonica ve Santander bankası, 1970 İspanya Güzeli Barbara Rey'e, kralla yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için 1990'lı yılların sonlarından itibaren 2'şer milyon dolar ödedi.
Kralla evinde gizli kamerayla çekilen görüntüleri de elinde bulundurduğu belirtilen Rey’e söz konusu paranın İspanyol gizli servisi CESID aracılığıyla aktarıldığı bildirildi.
Öte yandan iddianın, İspanya güvenlik servisinin eski başkanı Emilio Alonso'nun anı kitabında Rey'in, Carlos ile ilişkisini açığa vurmaması için yüksek miktarda para aldığını yazmasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.
İspanya’yı dünya güzellik yarışmasında temsil eden ve şu anda 71 yaşında olan Rey ise iddiaları yalanladı.