Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi

Eski İspanya Kralı Juan Carlos’un bir zamanlar güzellik kraliçesi Barbara Rey ile birlikte olduğu, mankene de bu ilişkiyi gizlemesi için 4.6 milyon sterlin ödendiği iddia edildi.

Haberler 04.12.2021 - 14:05

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 1

1975 – 2014 yılları arasında tahtta oturan  İspanya eski Kralı Juan Carlos (83) hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle geçen yıl ülkesinden kaçtı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı bildirilen Carlos’un eşi Sofia’yı aldatmasıyla ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 2

İspanya’da casusluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan eski polis şefi Jose Manuel Villarejo'un basına sızdırılan günlüğünde, ülkenin en büyük şirketlerinden üçünün Juan Carlos'un model ve oyuncu Barbara Rey ile ilişkisini gizlemek için Rey’e 4.6 milyon sterlin (84 milyon lira) ödediği iddia edildi.

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 3

Günlüğü ele geçiren İspanyol El Periodico gazetesinin haberine göre, enerji şirketi Repsol, telekom servis sağlayıcısı Telefonica ve Santander bankası, 1970 İspanya Güzeli Barbara Rey'e, kralla yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için 1990'lı yılların sonlarından itibaren 2'şer milyon dolar ödedi.

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 4

Kralla evinde gizli kamerayla çekilen görüntüleri de elinde bulundurduğu belirtilen Rey’e söz konusu paranın İspanyol gizli servisi CESID aracılığıyla aktarıldığı bildirildi.

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 5

Öte yandan iddianın, İspanya güvenlik servisinin eski başkanı Emilio Alonso'nun anı kitabında Rey'in, Carlos ile ilişkisini açığa vurmaması için yüksek miktarda para aldığını yazmasının ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.

Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi - 6

İspanya’yı dünya güzellik yarışmasında temsil eden ve şu anda 71 yaşında olan Rey ise iddiaları yalanladı.

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