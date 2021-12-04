Juan Carlos ilişkisini gizlemek için rüşvet verdi

İspanya’da casusluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan eski polis şefi Jose Manuel Villarejo'un basına sızdırılan günlüğünde, ülkenin en büyük şirketlerinden üçünün Juan Carlos'un model ve oyuncu Barbara Rey ile ilişkisini gizlemek için Rey’e 4.6 milyon sterlin (84 milyon lira) ödediği iddia edildi.