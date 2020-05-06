Judi Dench en yaşlı kapak yıldızı oldu

"Diğer herkes gibi olduğumdan eminim, eşi benzeri görülmemiş zor zamanları algılamak zordur" diyen Dench, “Bunun iyi tarafı, insanların tamamen yalnız olan diğer insanların farkına varmasıdır. Eğer bundan büyük bir iyilik çıkarsa, bu da bu işin artısı olacak" ifadelerini kullanıyor.