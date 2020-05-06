Judi Dench en yaşlı kapak yıldızı oldu

Dünyaca ünlü usta oyuncu Judi Dench, İngiliz Vogue dergisinin en yaşlı kapak yıldızı oldu.
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06.05.2020 - 11:24
104 yıldır yayın yapan British Vogue dergisi, yeni sayısı için İngiliz oyuncu Dame Judi Dench'i seçti.
Judi Dench, derginin bir asırı geçen yayın tarihinde en yaşlı kapak yıldızı olarak tarihe geçti.
Şu an kendisini karantinaya alan Dench’in kapak fotoğrafı salgından önce çekilmişti.
Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapan Oscar ödüllü Dench, emekli olmakla ilgili konuşmayı kesin bir şekilde reddediyor.
"Diğer herkes gibi olduğumdan eminim, eşi benzeri görülmemiş zor zamanları algılamak zordur" diyen Dench, “Bunun iyi tarafı, insanların tamamen yalnız olan diğer insanların farkına varmasıdır. Eğer bundan büyük bir iyilik çıkarsa, bu da bu işin artısı olacak" ifadelerini kullanıyor.
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