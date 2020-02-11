Julia Butters Oscar'a beslenme çantasıyla geldi (Vegan kuralını yıktı)
Çocuk yıldız Julia Butters, 92. Oscar Ödülleri'nde de ikram edilen yiyeceklerin tamamen vegan olmasına karşın bu kuralı delerek törene beslenme çantasıyla gitti. 2500 dolarlık çantasında törene hindi sandviç getirdi.
11.02.2020 - 08:23
Son olarak Bir Zamanlar... Hollywood'da filminde rol alan Julia Butters, Oscar'da kural dinlemedi.
10 yaşındaki çocuk yıldız yiyeceklerin tamamen vegan olmasına karşın bu kuralı delerek törene 2500 dolarlık çantasında hindi sandviç getirdi.
77. Altın Küre Ödülleri'nden sonra (Golden Globes) 92. Oscar Ödülleri'nde de ikram edilen yiyecekler tamamen vegan olarak servis edilmişti.
İlk defa uygulanan vegan menüsü kararında Joker filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar kazanan Joaquin Phoenix öncülük etmişti.
Çocuk yıldız Butters, 2016 yılından beri American Housewife dizisinde oynamaya devam ediyor.
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