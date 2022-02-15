Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi

Bipolar bozukluğuyla mücadele eden Kanye West (Ye) sevgilisi Julia Fox'tan ayrıldı. Kim Kardashian'la barışmak isteyen ve Sevgililer Günü'nden çiçek de yollayan West'in Fox ile ayrılığını nedeni Kardashian olarak gösterildi.

Haberler 15.02.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 10:45

Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi - 1

Kanye West, en son eşi 'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı.


Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi - 2

Son olarak Kardashian'a çiçek gönderen West'in bir süredir birliktelik yaşadığı Julia Fox ile bu paylaşımlarının ardından ayrıldığı öne sürüldü.


Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi - 3

Fox’un ayrılık kararının West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesi olarak yorumlandı.


Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi - 4

32 yaşındaki Fox, kendi sayfasından yıldız rapçinin tüm fotoğraflarını sildi.


Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi - 5

Geçtiğimiz günlerde de West, Kardashian'ı kızları Chicago'yu kaçırmakla suçlamış daha sonra Instagram profilinden ailesiyle ilgili tüm paylaşımları kaldırmıştı. Ardından da eski eşi Kardashian’a geri dönmesi için bir dizi mesaj paylaşmıştı.

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