Julia Fox ile Kanye West ayrıldı: Kim Kardashian tutkusu ayrılık getirdi

Geçtiğimiz günlerde de West, Kardashian'ı kızları Chicago'yu kaçırmakla suçlamış daha sonra Instagram profilinden ailesiyle ilgili tüm paylaşımları kaldırmıştı. Ardından da eski eşi Kardashian’a geri dönmesi için bir dizi mesaj paylaşmıştı.