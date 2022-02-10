Julia Fox: Kim Kardashian'la kıyaslanmam talihsizlik

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in yeni sevgilisi Julia Fox, kendisinin sürekli Kardashian’la kıyaslanmasını ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi.

The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox, Kardashian ile benzer görünüme sahip oldukları şeklinde yorumlar yapıldığını söyleyerek, “Kadınlar daima birbirleriyle yarıştırılıyor ve açık olan bir şey var ki, onların çift olarak 10 yıllık bir geçmişi var. Ben haddim olmayan konulara girmek istemiyorum” dedi.