Julia Fox: Kim Kardashian'la kıyaslanmam talihsizlik

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 12:35 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 12:42
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in yeni sevgilisi Julia Fox, kendisinin sürekli Kardashian’la kıyaslanmasını ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi.
The Uncut Gems filminin yıldızı olan 32 yaşındaki Fox, Kardashian ile benzer görünüme sahip oldukları şeklinde yorumlar yapıldığını söyleyerek, “Kadınlar daima birbirleriyle yarıştırılıyor ve açık olan bir şey var ki, onların çift olarak 10 yıllık bir geçmişi var. Ben haddim olmayan konulara girmek istemiyorum” dedi.
Call Her Daddy adlı podcast yayınına katılan Fox, 44 yaşındaki sevgilisi West ile gelecek planlarına dair sık sık konuştuklarını, ‘biz’ şeklinde sohbet ettiklerini anlattı. Oyuncu, “Şimdi herkes, ‘Aa şuna bak Madonna ile akşam yemeği yiyor’ diyor. Ama aslında o yemeği ben organize ettim ve Kanye’yi de çağırdım. İnsanlar perdenin arkasında konuşulanları bilmiyor” dedi.
“New York’ta büyüdüm ve etrafımda hep ünlüler vardı. Ayrıca olduğum yeri hak ettiğimi hissediyorum” diyen Fox, West’in kendisini, potansiyelini ortaya koymak için cesaretlendirdiğini belirtti.
Fox, West’in kendisine kariyer konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da söyledi.
İkili, Kim Kardashian ile Kanye West’in evliliğinin sona ermesinin ardından birlikte olmaya başlayınca kıyaslamaların arkası kesilmedi. Fox'un giyim tarzı Kardashian'a benzetildi.
Öte yandan reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, yedi yıllık evliliğin ardından geçen yıl şubat ayında boşanma davası açmıştı.
İkili, boşanma aşamasının başlarında ilişkilerinin iyi gittiğine dair fotoğraflar vermişti.. Örneğin Kardashian, yeni albüm tanıtımında West’i desteklediğini göstermişti. Ancak eski evlilerin arası bir süredir gergin.
Rap şarkıcısı West, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Kim Kardashian’ın, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını gösterdi.
Mesajlara göre Kardashian'ın West'i şiddet göstermekle suçlamasının nedeni, kendisinin en büyük kızları North'un TikTok kullanmasına izin vermesi ve küçük kızları Chicago'nun doğum günü partisine West'in katılmasını yasaklaması. Kardashian, bu iki durumdan dolayı West'in kendisine vurduğunu iddia etti.
West ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kardashian'ın mesajları için, “Bu iddialar birini kilit altına alabilir. Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor; ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum" ifadesini kullandı.
Bu olayın öncesinde West, reality show yıldızının çocuklarına yalnız başına baktığını ve onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söylemesine tepki göstermiş, "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum!" sözlerinin asılsız olduğunu ileri sürmüştü.
Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek, küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü!" diye isyan etmişti.