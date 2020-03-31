Julia Roberts yazlığını 8 milyon dolara sattı

Şubat ayında San Francisco'da 8,3 milyon dolara bir ev satın alan Hollywood yıldızı Julia Roberts, sadece 1 ay sonra Malibu'daki lüks yazlığını 8 milyon dolara sattı. San Francisco’un en lüks semti olan Presidio Heights'ta Victoria dönemi mimarisiyle yapılmış bir eve 8,3 milyon dolar veren Julia Roberts sadece 1 ay sonra Malibu'daki lüks yazlık evinden vazgeçti. 52 yaşındaki Julia Roberts ile eşi Danny Moder, Malibu'da sahip oldukları lüks yazlık evi 8 milyon dolara sattı. Ünlü çiftin 2016'da 7.4 milyon dolara satın aldığı evi, Silikon Vadisi'nin önde gelen patronlarından Thomas Laffont'a sattığı açıklandı. Lafford'un, bu lüks evin hemen yanı başında bir mülkü daha bulunuyor. Büyük bir bahçeye sahip olan evin dört tane yatak odası ile üç tane de banyosu bulunuyor.