Julia Roberts yazlığını 8 milyon dolara sattı

52 yaşındaki Julia Roberts ile eşi Danny Moder, Malibu'da sahip oldukları lüks yazlık evi 8 milyon dolara sattı.

Lafford'un, bu lüks evin hemen yanı başında bir mülkü daha bulunuyor.

Büyük bir bahçeye sahip olan evin dört tane yatak odası ile üç tane de banyosu bulunuyor.