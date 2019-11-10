Julianne Moore: Bunlar yaşadığımız en büyük depremler oldu

Hollywood’da uzun süreli ilişki yaşamanın kendisi için zor olmadığını belirten Moore, “Hangi sektörde olursa olsun, eğer bir insan çok seyahat ederse, tehlike oluşur. Birlikte vakit harcamadığınız sürece, başınız belaya girer. Çocuklarımız olduğu için eşimle aile olarak sürekli bir aradaydık. Ama bir yıllığına film yapmak için giderseniz, ilişkiniz de hayatta kalmaz” şeklinde konuştu.



