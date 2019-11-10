Julianne Moore: Bunlar yaşadığımız en büyük depremler oldu

ABD’li oyuncu Julianne Moore, ES dergisine kapak oldu. 58 yaşındaki oyuncu, Hollywood’daki cinsel tacize ve cinsiyet eşitsizliğine karşı başlatılan MeToo ve Time’s Up hareketleriyle ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu, “Bunlar, sektörde yaşadığımız en büyük depremler oldu. İnsanlar, böylece, bizim çalışma ortamımızdaki dengesizliği gördü. Bir kapı açıldı ama çabalamazsak, hiçbir şey değişmez” dedi.
Hollywood’da uzun süreli ilişki yaşamanın kendisi için zor olmadığını belirten Moore, “Hangi sektörde olursa olsun, eğer bir insan çok seyahat ederse, tehlike oluşur. Birlikte vakit harcamadığınız sürece, başınız belaya girer. Çocuklarımız olduğu için eşimle aile olarak sürekli bir aradaydık. Ama bir yıllığına film yapmak için giderseniz, ilişkiniz de hayatta kalmaz” şeklinde konuştu.
Ünlü yıldız daha önce de kadın ve erkek sinemacılar arasındaki ücret eşitsizliği tarışmaları hakkında, “Herkes işbirliği içinde olmadığı sürece cinsiyet eşitliğini sağlayamayız. Bizler dünya nüfusunun yüzde 52’sini oluşturuyoruz. Dengeyi sağlamak için, kültürümüzü değiştirecek bazı önlemler almamız gerekiyor” diye konuşmuştu.