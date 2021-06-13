Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı

Güney Kore'de dövme yaptırma mevzuatının BTS'in sevilen üyesi Jungkook'u örnek göstererek esnetilmesini isteyen parlamenter, K-pop grubunun hayranlarının eleştiri yağmuruyla karşılaştı. Parlamenter, katıldığı televizyon programında parmaklarındaki dövmeleri bandajlarla kapatan Jungkook'u işaret ederek, "BTS'in bedenindeki bandajları çıkarın" dedi.

13.06.2021 - 10:18

Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 1

Güney Kore'de dövme yaptırma mevzuatının BTS'in sevilen üyesi Jungkook'u örnek göstererek esnetilmesini isteyen parlamenter, K-pop grubu hayranlarının tepki göstermelerine yol açtı. Ülkede dövmecilerin tıbbi ruhsat almadan dövme yapması yasadışı. 

Independent Türkçe'nin The Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, katıldığı televizyon programında parmaklarındaki dövmeleri bandajlarla kapatan Jungkook'un fotoğraflarını paylaşan parlamenter Ryu Ho-jeong, endüstri açısından daha esnek düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. 

Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 2

"BTS'İN BEDENİNDEKİ BANDAJLARI ÇIKARIN"

Ryu Ho-jeong, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "BTS'in bedenindeki bandajları çıkarın" ifadesini kullandı. Öte yandan grubun hayranları parlamenteri BTS'i siyasete zorla dahil etmekle suçladı.

Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 3

ÖZÜR DİLEDİ

Kendisini BTS hayranı olarak tanımlayan Ryu tepkilerin ardından özür diledi. Ryu, dünyaca ünlü grubun üyelerinden birini örnek olarak kullanmanın Güney Kore'de dövmelere yönelik önyargıyı değiştirebileceğini düşündüğünü ve ülkede küresel ölçekte rekabetçi olabilecek bir dövme endüstrisinin kurulabileceğini ifade etti. 

Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 4
BTS yakın zamanda çıkardığı albüm ve şarkılarla büyük bir yankı uyandırdı ve YouTube'daki izlenme rekorlarını kırdı. ABC'nin aktardığına göre McDonald's'ın çıkardığı BTS menüleri grubun hayranları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve Endonezya'da izdihama neden oldu.
Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 5

Her ne kadar dövme yaptırmanın kendisi yasadışı olmasa da tıbbi ruhsat almadan dövme yapanlar 950 dolara (yaklaşık 8 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabiliyor. 

Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı - 6

Muhafazakar bir toplum yapısına sahip Güney Kore'de dövmeler genellikle tabu olarak kabul ediliyor ve bu da ünlü sanatçıların dövmelerini gizlemesine neden oluyor. Orduda dövme kullanımıysa yasak. 

Yakın zamana kadar Japonya'da da benzer bir tıbbi onay uygulaması vardı ancak Yüksek Mahkeme geçen yıl bu kararı bozmuştu.

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