Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı

Muhafazakar bir toplum yapısına sahip Güney Kore'de dövmeler genellikle tabu olarak kabul ediliyor ve bu da ünlü sanatçıların dövmelerini gizlemesine neden oluyor. Orduda dövme kullanımıysa yasak.

Yakın zamana kadar Japonya'da da benzer bir tıbbi onay uygulaması vardı ancak Yüksek Mahkeme geçen yıl bu kararı bozmuştu.