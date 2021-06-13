Jungkook'un dövmelerini örnek gösteren Güney Koreli parlamenter, BTS hayranlarını kızdırdı

13.06.2021 - 10:18
Güney Kore'de dövme yaptırma mevzuatının BTS'in sevilen üyesi Jungkook'u örnek göstererek esnetilmesini isteyen parlamenter, K-pop grubu hayranlarının tepki göstermelerine yol açtı. Ülkede dövmecilerin tıbbi ruhsat almadan dövme yapması yasadışı.
Independent Türkçe'nin The Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre, katıldığı televizyon programında parmaklarındaki dövmeleri bandajlarla kapatan Jungkook'un fotoğraflarını paylaşan parlamenter Ryu Ho-jeong, endüstri açısından daha esnek düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.
"BTS'İN BEDENİNDEKİ BANDAJLARI ÇIKARIN"
Ryu Ho-jeong, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "BTS'in bedenindeki bandajları çıkarın" ifadesini kullandı. Öte yandan grubun hayranları parlamenteri BTS'i siyasete zorla dahil etmekle suçladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Kendisini BTS hayranı olarak tanımlayan Ryu tepkilerin ardından özür diledi. Ryu, dünyaca ünlü grubun üyelerinden birini örnek olarak kullanmanın Güney Kore'de dövmelere yönelik önyargıyı değiştirebileceğini düşündüğünü ve ülkede küresel ölçekte rekabetçi olabilecek bir dövme endüstrisinin kurulabileceğini ifade etti.
Her ne kadar dövme yaptırmanın kendisi yasadışı olmasa da tıbbi ruhsat almadan dövme yapanlar 950 dolara (yaklaşık 8 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.
Muhafazakar bir toplum yapısına sahip Güney Kore'de dövmeler genellikle tabu olarak kabul ediliyor ve bu da ünlü sanatçıların dövmelerini gizlemesine neden oluyor. Orduda dövme kullanımıysa yasak.
Yakın zamana kadar Japonya'da da benzer bir tıbbi onay uygulaması vardı ancak Yüksek Mahkeme geçen yıl bu kararı bozmuştu.