Jürgen Klopp kıyafet tercih nedenini açıkladı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, maçlardaki kıyafet tercihleri ile soruya "Diğerleri arasında serseri gibi mi görünüyorum?" diye cevap verdi ve ekledi: Önemli olan rahat olmak.

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27.05.2020 - 13:18

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Kick Out tarafından düzenlenen organizasyonda tecrübelerini paylaştı. Düzenlenen oturumda kendisine sorulan "Geleneksel olarak takım elbise giyen hocalardan farklısın. Bu geleneksel görünüme nasıl karşı koydun?" sorusu karşısında önce kahkaha atan sonra "İlginç. Diğerleri arasında serseri gibi mi görünüyorum" diye cevap veren Kloop sözlerine şöyle devam etti:

"Mainz'da futbolcuydum ve ertesi gün teknik adam oldum. Soyunma odamda, benden önceki çalıştırıcının eşofmanı vardı. Bana olmadı bile. Sadece oyuna odaklandım. Nasıl göründüğümü hiç düşünmemiştim."

Stilinin çok havalı olmadığını bildiğini söyleyen Klopp "Borussia Dortmund'a geldiğimde düşündüm. 'Belki değişmeliyim' dedim ve bir süre kot pantolon-gömlek giydim. Ama hiç rahat hissetmedim" dedi.

Jürgen Klopp "Bir takım elbiseyle veya eşofmanla dünya şampiyonu olabilirsiniz. Sadece rahat olmak önemli" dedi.





En iyi giyinen teknik direktörün Pep Guardiola olduğunu söyleyen Klopp, "Giydiği her şey ona uyumlu görünüyor. Takım elbise giymiyor, sadece sıradan şeyler" yorumunu yaptı.

İşte Jürgen Klopp'un tercihlerinden bazıları....