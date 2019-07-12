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Justin Bieber, Hailey Baldwin ile ayrılık iddiaları sonrası paylaştı

Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliliğinde kriz yaşadığı iddialarının artması üzerine aşk dolu paylaşımlara devam ediyor.

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    Justin Bieber'ın peri masalının üzerinde karabulutlar dolaştığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Canadalı şarkıcı ile Hailey Baldwin'in ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürüldü.
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    Instagram hesabından moda sektörüne girdiği Drew House'un tanıtımlarına ara vermeyen Bieber, bir yandan da eşiyle arasında sorun olmadığını gözler önüne seren paylaşımlara devam ediyor.
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    Geçtiğimiz gün model eşiyle çektiği yatak pozunun altına "Dudaklarım, kollarımı kıskanıyor. Çünkü onlarla sana sarılıyorum" yazan Justin Bieber'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

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    Bieber "Seninle aşk randevularımız var bebeğim. Bir gün baba kız randevularım olacak. Bu bir şeyin iması değil, acelem yok. Bir süre sadece seninle keyifli zaman geçirmek istiyorum" yazdı.


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    Bieber'ın ilk paylaşımı 8.3 milyon ikinci paylaşımı ise 4.7 milyondan fazla beğeni aldı.

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    Dünyaca ünlü yıldız daha önce de gündeme gelen ayrılık söylentileri sonrası eşine şiir yazıp, 108 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşmıştı.

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    Eşinin Paris'te çekilen bir karesini de yayınlayan 25 yaşındaki şarkıcı, Hailey Bieber için şiirde “Ruh eşim” ve “Tanrı’nın yarattığı en güzel şey” diye bahsetti.

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