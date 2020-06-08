Justin Bieber: Her şeyimi siyahların kültürüne borçluyum

08.06.2020 - 07:43
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD’li siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından tepki gösteren ünlüler arasında yer alıyor. Son günlerde sürekli ırkçılık karşıtı paylaşımlar yapan Bieber, son Instagram paylaşımında, tarzında, müziğinde ve kariyerinde tamamen siyahların kültüründen ilham aldığını söyledi.
"PLATFORMUMU IRKSAL ADALETSİZLİĞE KARŞI KULLANACAĞIM"
26 yaşındaki şarkıcı, "Siyahların kültüründen ilham alıyorum. Siyahların kültüründen faydalanıyorum. Tarzım, şarkı söyleme biçimim, dansım, performansım ve moda anlayışım; hepsi siyahların kültüründen etkileniyor ve ilham alıyor. Bugünden itibaren, platformumu ırksal adaletsizliğe ve sistematik baskıya dair öğrenmek, konuşmak ve çok ihtiyaç duyulan değişimin bir parçası olmanın yollarını bulmak için kullanacağıma söz veriyorum” ifadesini kullandı.
138 milyon takipçisi olan Bieber'in gönderisi bir milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı. Bunların arasında Formula 1 yarış pilotu Lewis Hamilton'ın "Amin kardeşim" yazdığı yorum da bulunuyor.
Black Lives Matter (Siyahi Yaşamları Önemlidir) hareketiyle ilgili aktif olarak paylaşım yapan Bieber, daha önceki paylaşımında, "Sevgili siyahi olmayan arkadaşlar... Sessizliğiniz dikkatimi çekiyor..." yazarken, bir başkasında "Siyahilerin yaşamı önemli olana kadar tüm yaşamlar önemsiz" ifadesine yer verdi.
Şarkıcı cumartesi günü, acil tıp teknisyeni olarak çalışan siyahi kadın Breonna Taylor'ın mart ayında Louisville Şehir Polisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili bir gönderi paylaşmıştı. Polis memurları Taylor'ın apartman dairesine yasal izinle baskın düzenledikten sonra kadına en az 8 kez ateş etmişti.
Bieber, Taylor'ın bir fotoğrafıyla birlikte, anısına saygı göstermek ve ölümüyle ilgili adalet aramak için yapılabilecek bir dizi eylemin yer aldığı bir görsel paylaşmıştı.