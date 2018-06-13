Justin Bieber ile Hailey Baldwin barıştı (Miami'de tatil)
Yaklaşık 6 ay kadar önce Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber eski aşkına geri döndü. Bieber, 2 yıl önce aşk yaşadığı model Hailey Baldwin ile görüntülendi
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1Kanadalı popçu, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi manken Hailey Baldwin'le yeniden aşka yelken açtı.
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2Çift, Miami'de tatil yaparken objektiflere takıldı.
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3Hailey, sevgilisini havuzdan çıkınca kuruladı, masaj yaptı.
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4Justin Bieber'a hayran hayran bakan Hailey'nin mutluluğu dikkati çekti.
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İddiaya göre Selena Gomez, son birliktelikleri sırasında Justin Bieber ile Hailey Baldwin’le olan mesajları yüzünden kavga etmişti. Gerilimi bir türlü dindiremeyen Bieber ve Gomez, sorunlarını terapiyle çözme kararı almış ancak ilişkilerini kurtaramamıştı.
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Hailey Baldwin, geçtiğimiz günlende Justin Bieber ile arkadaş olduklarını anlatmış ve “İlk ayrıldığımızda hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” demişti. İkilinin bu açıklamadan kısa süre sonra barışması dikkat çekti.
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7Popçu Selena Gomez ile Justin Bieber, üç yıl birlikte olmuş ve 2014'te ayrılmıştı. İkili, geçen yıl sürpriz bir şekilde barışmıştı. Ancak şarkıcı çift, 3 ay önce yine ayrıldı. Bieber, bu kez eski aşkı Hailey Baldwin ile barıştı.