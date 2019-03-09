Justin Bieber ile Hailey Baldwin evliliğinde kriz

Selena Gomez ile 6 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini Hailey Baldwin ile evlenerek sonlandıran Justin Bieber'ın yeni peri masalının üzerinde karabulutlar dolaşıyor. İlişkilerini sürpriz evlilikle taçlandıran ancak hala düğün yapmayan ünlü çiftin ayrılığın eşiğinde olduğu iddia edildi.
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Canadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, 6 yıl boyunca Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. İkilinin ayrılıklarla doluaşklarının evlilik ile devam edeceği konuşulurken geçmiş kendini tekrar etti. 25 yaşındaki şarkıcı çok geçmeden eski sevgilisi Hailey Baldwin'e döndü. Herkes bunun da klasikleşmiş Gomez-Bieber ayrılıklarında biri olduğunu düşünürken işler tersine döndü.
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Justin Bieber ile model sevgilisi Hailey Baldwin geçen yıl eylülde gizlice evlendi. Ancak ortada bir düğünün olmaması kafaları karıştırdı. Öyle ki önce aileleri sonra ünlü çift evlendiklerini doğrulamak zorunda kaldı.
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Aylar sonra, ünlü çift aileleri ve arkadaşları için bir düğün planlamaya karar verdi. Davetiyelerin yollandığı, provaların başladığı, DJ'in belirlendiği düğünün iki kez ertelenmesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
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Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gibi depresyon tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Düğünün bu nedenle ertelenmiş olabileceği konuşulmaya başlandı.
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Evliliklerinin çıkmaza girdiği iddiaları sonrası Bieber Instagram'dan eşi Hailey'nin 4 fotoğrafını paylaşarak sorun yok mesajı verdi.
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Ancak Canadalı şarkıcının mesajı, iddiaları çürütmek yerine güçlendirdi. Takipçileri Justin Bieber'ın alışılmışın dışındaki bu davranışının krizi gösterdiğini savundu. İşte Justin Bieber'ın yaptığı 4 paylaşım....