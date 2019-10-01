Justin Bieber ile Hailey Baldwin ikinci kez evlendi
ntv.com.tr
Geçen yıl New York'ta evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, dün ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir düğünle yeniden evlendi.
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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, ikinci kez evlendi.
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25 yaşındaki şarkıcı ile 22 yaşındaki model nikahlandıktan bir yıl sonra gösterişli bir düğünle evlendi.
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Ünlü çift, South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün organize etti.
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Bieber ve Baldwin, düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli’nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu’nda kokteyle geçildi.
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Akşam yemeği öncesi verilen kokteylde Hailey Baldwin, beyaz mini elbisesiyle dikkat çekti.
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Kendall Jenner, Joan Smalls, Camilla Morrone gibi ünlüler de düğünün davetlileri arasındaydı.
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Grammy ödüllü şarkıcı Daniel Caeser, düğünde sahne alarak davetlileri eğlendirdi.
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Çocukluklarından beri arkadaş olan ikili, flört etmeye başlamalarından birkaç hafta sonra, geçen yıl temmuz ayında Bahamalar’da nişanlanmıştı. Bieber ile Baldwin, geçen yıl eylül ayında New York’ta nikah kıymıştı.
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İşte çiftin düğününün yapıldığı Montage Palmetto Bluff’tan ve ünlü ikilinin düğününden yansıyanlar...
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