NTV

Justin Bieber ile Hailey Baldwin ikinci kez evlendi

ntv.com.tr

Geçen yıl New York'ta evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, dün ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir düğünle yeniden evlendi.

  • 1

    Justin Bieber ile Hailey Baldwin, ikinci kez evlendi.

  • 2

    25 yaşındaki şarkıcı ile 22 yaşındaki model nikahlandıktan bir yıl sonra gösterişli bir düğünle evlendi.

  • 3

    Ünlü çift, South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün organize etti.

  • 4

    Bieber ve Baldwin, düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli’nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu’nda kokteyle geçildi.

  • 5

    Akşam yemeği öncesi verilen kokteylde Hailey Baldwin, beyaz mini elbisesiyle dikkat çekti.

  • 6

    Kendall Jenner, Joan Smalls, Camilla Morrone gibi ünlüler de düğünün davetlileri arasındaydı.

  • 7

    Grammy ödüllü şarkıcı Daniel Caeser, düğünde sahne alarak davetlileri eğlendirdi.

  • 8

    Çocukluklarından beri arkadaş olan ikili, flört etmeye başlamalarından birkaç hafta sonra, geçen yıl temmuz ayında Bahamalar’da nişanlanmıştı. Bieber ile Baldwin, geçen yıl eylül ayında New York’ta nikah kıymıştı. 

  • 9

    İşte çiftin düğününün yapıldığı Montage Palmetto Bluff’tan ve ünlü ikilinin düğününden yansıyanlar...

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin