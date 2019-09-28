Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in düğünü ne zaman ve nerede?
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in bir türlü gerçekleşmeyen düğünlerinin detayları belli oldu. Hailey Baldwin ve Justin Bieber'ın düğünü Güney Carolina'da bulunan Montage Palmetto Bluff Hotel'de 30 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.
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1Geçen eylülde sessiz sedasız evlenen pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'in bir yıldır gizlice planladıkları ancak hep ertelemeyi tercih ettikleri düğünleri bu sefer gerçekleşiyor.
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Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin'in düzenlediği ve Kendall Jenner gibi bir çok ünlü ismin katıldığı bekarlığa veda partisi bu seferki düğün iddialarının gerçek olduğunu gösteriyor.
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3Bunu göre Justin ve Hailey Güney Carolina sahil şeridinde lüks bir mekanda tören düzenleyecek.
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4Ünlü çift Montage Palmetto Bluff isimli lüks mekanda tekrar "Evet " diyecek.
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5Dünyanın takip edeceği düğün 30 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.
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Justin Bieber'ın Instagram hesabından bir dizi ilginç smokin hakkında takipçilerinden yardım istemesi , ünlü çiftin düğün için uzun süredir aradıkları ideal mekanı bulduklarını doğrular nitelikte.
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7Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in düğünü için daha önce de benzer nitelikte iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bekarlığa veda partisi ve smokin arayışları bu seferki detayların doğru olduğunu gösteriyor.
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8İşte ünlü çiftin evlenecekleri Montage Palmetto Bluff Hotel'den kareler...
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