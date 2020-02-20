Justin Bieber: İnsan olmama ve gözyaşı dökmeme izin yok

Justin Bieber ağlarken çekilen fotoğrafları hakkında konuştu. Bieber, "İnsan olmama ve gözyaşı dökmeme izin yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018’de sokakta ağlarken çekilen paparazzi fotoğrafları hakkında konuştu. Bieber, “Sadece normal bir insan olduğunu ve ağladığını” dile getirdi.







Son olarak Yummy adlı şarkıyı seslendiren Bieber'ın, Ağustos 2018’de çekilen fotoğraflarda New York’a yolculuk esnasındayken ağladığı ve şimdiki eşi Hailey Baldwin'in onu teselli ettiği ve elini tuttuğu görülüyordu.

Bieber, fotoğraflar sonrası bunalmış hissetmenin ve bu hislere normal bir insan gibi ağlayarak tepki göstermesinin sonucu olduğunu söylemişti.







Bieber yeni yaptığı açıklamada, “Ben sadece normal bir insanım ve ağlıyorum. Medyaya ve internete baktığımda insanlar, ‘Justin üzgün, Justin neden üzgün?’ deyip duruyor. Sanki bana üzgün olma hakkı tanımıyorlarmış gibi. İnsan olmama ve gözyaşı dökmeme izin yok” dedi.







Bieber, “Duygusal olarak sadece bunalmış olduğumu ve onunla konuştuğumu, belirli şeylerde nasıl iletişim kuracağımı bilmediğimi ve biraz sinirli hissettiğimi hatırlıyorum. Hayatımda çok şey oldu ve bu da hayatımda çok bunaldığım bir andı” diye konuştu.





