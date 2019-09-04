Justin Bieber: İntiharın eşiğinden döndüm

1 Justin Bieber 20'li yaşlarında verdiği kötü kararlar nedeniyle nasıl damgalandığını anlattığı bir yazı yayınladı.







2 Menajer Scooter Braun tarafından 13 yaşındayken keşfedilen dünyaca ünlü yıldız, aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve ilişkilerinde kötü tavırlar sergilediğini itiraf etti.







3 Instagram'dan yayımladığı yazıda, "Kadınlara karşı alıngan ve saygısız davrandım. Fazlasıyla öfkeliydim" dedi.







4 Bieber açıklamasında şu sözleri dile getirdi: "Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm."







5 "Bunu genç bir erkek olarak yeterince duyarsanız inanmaya başlıyorsunuz. Benim için her şeyi başkaları yaptı, bu nedenle en temel sorumlulukları öğrenemedim."









6 Bieber, 18 yaşındayken bankada milyonlarının ve istediği her şeye erişiminin olduğunu, ancak "Gerçek dünyaya dair becerilerinin" ifade etti.







7 Ünlü yıldız 19 yaşındayken ise "çok ağır uyuşturucular" kullanıyor olduğunu ve ilişkilerini kötüye kullandığını vurguladı.







8 2014 yılında mala zaar vermekten alkollü araç kullanmaya kadar bir dizi suç işlemekten birden fazla kere gözaltına alınan ünlü şarkıcı Bir sorunun ardından başka bir sorunun ardından başka bir sorunun olduğu hissi hakim olduğunda, sabahları yataktan çıkmak zor…" diye konuştu.





