Justin Bieber kedileri yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu
Popçu Justin Bieber, Savannah cinsi kedileri sahiplenmeyin satın aldığı için eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Hailey Bieber (Baldwin) ile düğünüyle gündemde olan Justin Bieber, 35 bin dolar vererek satın aldıkları kedileri nedeniyle PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) tarafından kınandı.
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Kurumun yardımcı başkanı Lisa Lange, Sushi ve Tuna adı verilen iki Savannah cinsi kedi için, “Justin Bieber, barınaktan bir kediyi sahiplenerek, dünyadaki tüm fanlarına örnek olabilirdi. Ama o evcil hayvan krizine destek verdi ve konu hayvanseverliğe geldiğinde, ‘Bana ne!’ demeyi tercih etti” ifadeleri kullanıldı.
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Bieber ise Instagram’dan PETA’ya seslenerek, “Gidip, izinsiz avlanma ve insan zulmü gibi gerçek problemlere odaklanın. Cins bir kedi istememe mi takıldınız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
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Köpeğim Oscar’ı aldığımda böyle yapmadınız. Her evcil hayvan sahiplenilmek zorunda mı? Gidin ve okyanuslardaki plastik atıklarla ilgilenin. Kedilerimi rahat bırakın”
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5İşte Justin Bieber'ın Instagram'dan fotoğraflarını paylaştığı sevimli dostları,,,,
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