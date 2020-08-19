Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti

"Sağlıklı beslenme depresyona iyi geliyor" diyen Justin Bieber, bu konuda kendisini eleştiren doktora küfretti.

19.08.2020 - 07:32

Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 1
Kanadalı ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber , Instagram’da 144 milyon takipçisiyle depresyonla baş etme yollarına dair düşüncelerini paylaştı ancak ardından bir doktorun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.
Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 2
Yummy şarkısı ile adından söz ettiren 26 yaşındaki şarkıcı, “Doğru, sağlıklı besinler aslında ilaçtır” diyerek kaygı bozukluğundan veya depresyondan mustarip kişileri beslenme biçimlerini değiştirmeye davet etti. Metro'nun haberine göre Bieber, bunu kendi üzerinde denediğini ve işe yaradığını belirterek şu ifadeleri ekledi:
Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 3
"Endişeli ya da depresyonda hissediyorsanız, bunun büyük bir kısmı beslenme biçimimizle ilgilidir! Beslenmenizi değiştirmeyi deneyin! Bana çok yardımcı oldu!!!"

Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 4
Cut Through Nutrition isimli popüler bir podcast programı sunan Dr. Joshua Wolrich, Bieber’ı paylaşımı konusunda uyardı ve mesajının epey zararlı olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Besinlerin ilaç olamayacağını belirten Dr. Wolric, Biber’ı düzelterek "Bu paylaşımın ardındaki niyet iyi olsa da ne yazık ki muhtemel sonuçları epey zararlı. Besinler pek çok şeydir ancak ilaç değildir. Bu önemli olmadıkları anlamına gelmez, gelişmemiz için bize beslenme ve enerji sağlarlar ancak sınırları vardır. Kaygı bozukluğu ve çok nadiren tüketilen gıdaların bir sonucudur. Akıl sağlığı karmaşıktır ve onu besin seçme ayrıcalığıyla özetlemek yanlıştır" dedi. 

Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 5

Wolric sözlerini "Bunu okuyan ve suçluluk hisseden biriyseniz, sadece beslenme biçiminizi değiştirerek akıl sağlığınızla mücadele edebileceğiniz doğru değil. Harika iş çıkarıyorsunuz. Kendinizi değişim ayrıcalığına sahip bir ünlüyle kıyaslamayın" diye tamamladı. 

Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti - 6

Bieber, Dr. Wolrich’in sözlerine sinirlenerek küfretti. Ancak Dr. Wolrich gayet sakin bir biçimde bu iddianın besinlerin kanseri tedavi edebileceği iddiasıyla neredeyse eşdeğer olduğunu belirterek “besinler ilaçtır” iddiasının neden yanlış olduğunu yayımladığı videoyla açıkladı.

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