Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti

Yummy şarkısı ile adından söz ettiren 26 yaşındaki şarkıcı, “Doğru, sağlıklı besinler aslında ilaçtır” diyerek kaygı bozukluğundan veya depresyondan mustarip kişileri beslenme biçimlerini değiştirmeye davet etti. Metro'nun haberine göre Bieber, bunu kendi üzerinde denediğini ve işe yaradığını belirterek şu ifadeleri ekledi:

"Endişeli ya da depresyonda hissediyorsanız, bunun büyük bir kısmı beslenme biçimimizle ilgilidir! Beslenmenizi değiştirmeyi deneyin! Bana çok yardımcı oldu!!!"

Cut Through Nutrition isimli popüler bir podcast programı sunan Dr. Joshua Wolrich, Bieber’ı paylaşımı konusunda uyardı ve mesajının epey zararlı olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Besinlerin ilaç olamayacağını belirten Dr. Wolric, Biber’ı düzelterek "Bu paylaşımın ardındaki niyet iyi olsa da ne yazık ki muhtemel sonuçları epey zararlı. Besinler pek çok şeydir ancak ilaç değildir. Bu önemli olmadıkları anlamına gelmez, gelişmemiz için bize beslenme ve enerji sağlarlar ancak sınırları vardır. Kaygı bozukluğu ve çok nadiren tüketilen gıdaların bir sonucudur. Akıl sağlığı karmaşıktır ve onu besin seçme ayrıcalığıyla özetlemek yanlıştır" dedi.



