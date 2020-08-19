Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti

19.08.2020 - 07:32
Wolric sözlerini "Bunu okuyan ve suçluluk hisseden biriyseniz, sadece beslenme biçiminizi değiştirerek akıl sağlığınızla mücadele edebileceğiniz doğru değil. Harika iş çıkarıyorsunuz. Kendinizi değişim ayrıcalığına sahip bir ünlüyle kıyaslamayın" diye tamamladı.
Bieber, Dr. Wolrich’in sözlerine sinirlenerek küfretti. Ancak Dr. Wolrich gayet sakin bir biçimde bu iddianın besinlerin kanseri tedavi edebileceği iddiasıyla neredeyse eşdeğer olduğunu belirterek “besinler ilaçtır” iddiasının neden yanlış olduğunu yayımladığı videoyla açıkladı.