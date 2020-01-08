Justin Bieber kendisiyle dalga geçti

5 yıl aradan sonra Yummy adlı yeni şarkısını piyasaya çıkaran ve ara verdiği müziğe geri dönen Justin Bieber, yeni single'ın da etkisiyle Instagram hesabını daha ektif kullanmaya başladı. 25 yaşındaki şarkıcı, ekim ayında magazin sayfalarını süsleyen bisiklek kazasını kendi sosyal medyasına taşıdı. Önce düştüğü anı yayınlayan Bieber fotoğrafın altına, “Bu da ne böyle? Haha” diye yazdı, ardından da hotoshop’lu kareleri paylaştı. İşte 7 milyona yakın beğeni toplayan o kareler...

Justin Bieber tek tekerlekli bisikletten düştü (Haber Detay- Tıkla oku)