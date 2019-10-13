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Justin Bieber tek tekerlekli bisikletten düştü

ntv.com.tr

Beverly Hills sokaklarında tek tekerlekli bisiklet sürerken görüntülenen ünlü şarkıcı Justin Bieber, dengesini kaybedip yere düştü.

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    Tek tekerlekli bisikleet tutkusuyla bilinen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün Beverly Hills'te bisiklet sürerken görüntülendi.
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    25 yaşındaki şarkıcı, kendisini takip edeb basın mensuplarına gösteri yapmak isterken bir ara dengesini kaybedip yere düştü.
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    Bieber'ın düşme anı anbean kaydedildi.
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    Yere düşen şapkasını alan Bieber, tek tekerlekli bisiklet sürmeye kaldığı yerden devam etti.
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    Motosiklet sürmeyi de seven Bieber, daha önce motorla tek tekerlek üstü şovu yaparken görüntülenmişti.
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    Bieber, kendisi gibi motosiklet kullanan korumasını yanından ayırmıyor olmasıyla da dikkat çekmişti.
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