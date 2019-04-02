Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı (1 Nisan şakası çıktı)
Yeni albüm bekleyen hayranlarına depresyonla başa çıkmak için mücadele ettiğini bu sayede daha iyi bir eş ve baba olacabileceğini açıklayan Justin Bieber, dün eşi Hailey Baldwin'in doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Geçen haftakı sözlerinden sonra böyle bir paylaşımda bulunan Canadalı şarkıcı, bir süre sonra 1 Nisan şakası yaptığını itiraf etti.
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Justin Bieber'ın geçen hafta depresyonla mücadelesini anlatırken "Böylece daha iyi bir eş ve baba olabilirim" sözlerini destekleyen bir paylaşımda bulundu.
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2Baba mı olacak? sorusu gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız, dün müjdeli haberi ve eşi Hailey Baldwin'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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3Bieber Instagram hesabından bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı.
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4Bununla da yetinmeyen Canadalı şarkıcı Hailey Baldwin'in doktor kontrolünde çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.
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5Ancak bütün bu Instagram paylaşımlarının ardından gelen fotoğraf Justin Bieber'ın 1 Nisan şakası yaptığını gösterdi.
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Bieber geçen hafta yeni bir albüm projesi bekleyen hayranlarına ailesini müziğin önünde tuttuğunu söylemişti. "Şu sıralar bazı sorunların derinine inmekle meşgulüm” diyen şarkıcının “Böylelikle evliliğimi sürdürebilir, olmak istediğim gibi bir baba olabilirim” sözleri babalık iddialarını gündeme getirmişti. Bieber'ın 1 Nisan paylaşımları "Bebek ve hamilelik şaka yapılacak konular değildir" tepkilerine neden oldu.