Justin Bieber üzerinden yeniden PizzaGate komplo teorisi

29.06.2020 - 07:48 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 07:56
Videoda bir takipçisi Bieber'a PizzaGate adlı çocuk istismarı şebekesinin mağduru olmuşsa beresine dokunmasını istemişti. Bieber'ın binlerce mesajın geldiği sırada özellikle bu mesaja yönelik beresini düzelttiği yönünde bir kanıt bulunmuyordu ancak bu basit hareket hakkında sosyal medya ve diğer platformlarda çok sayıda yorum yapıldı.
Bieber'ın hareketini analiz eden yüzlerce video İspanyolca, Portekizce ve diğer dillere çevrildi, milyonlarca kez görüntülendi.
"BIEBER'I KURTARIN"
Ardından hayranları Bieber'a sosyal medya üzerinden güvende olup olmadığını sordu. Günler içinde Google'da "Justin ve PizzaGate" aramaları arttı ve #savebieber (#bieberikurtarın) etiketi trend oldu.
Bieber'ın temsilcileri NYT'nin yorum isteğine yanıt vermedi.
PİZZAGATE KOMPLO TEORİSİ ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜ
4 yıl önce, 2016 ABD Başkanlık seçimi öncesi Clinton, Clinton'ın danışmanları ve diğer Demokratik Partili seçkinlerin, Washington'daki bir pizza restoranının merkezinde olduğu bir çocuk istismarcısı şebekeyi yönettiği internet üzerinde yayılmıştı.
Bu tarz İddiaları teyit konusunda çalışan kişiler suçlamaları çürütse de Aralık 2016'da silahlı bir kişinin restorana tüfekle ateş açması, söylentilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermişti.
Geçen yıllar içinde Facebook ve YouTube, PizzaGate ile ilgili iddiaları içeren paylaşımları büyük oranda kaldırsa da Kasım 2020'de yapılacak Başkanlık yarışı öncesi yine komplo teorisini savunanlar bu kez TikTok gibi yeni platformları da aralarına katarak PizzaGate'i gündeme getirdi.
GENÇ KUŞAK KOMPLO TEORİSİNİ YAYIYOR
Bu kez TikTok'ta faal olan daha genç kuşak komplo teorisini alevlendiriyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine karşı "derin devletin" gizli bir komplo içinde olduğunu öne süren aşırı sağcı bir komplo teorisyeni grubu QAnon da özel Facebook gruplarında iddiayı yayıyor ve akılda kalması kolay internet meme'leri üretiyor.
Komplo teorisi Clinton gibi siyasi isimler üzerindeki odağını daha farklı sektörlerdeki etkili ve seçkin isimler üzerine yöneltmiş durumda. Bu isimler arasında Justin Bieber, Bill Gates, Ellen DeGeneres ve Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor.
PizzaGate komplo teorisi küresel düzeyde de yayıldı. Özellikle ABD'de ilgi çekse de İtalya, Brezilya ve Türkiye'de komplo teorisi hakkındaki video ve paylaşımlar milyonlarca kez görüntülendi.
New York Times'ın incelemesine göre PizzaGate hakkındaki aramalar 2016'da seviyesini aşmak üzere. Kısa video platformu TikTok'taki PizzaGate etiketi geçen aylarda 82 milyondan fazla görüntülendi.
FBI YENİ SORUŞTURMA İDDİASINI HENÜZ DOĞRULAMADI
Komplo teorisinin hedefindeki Washington'daki pizza restoranı Comet Ping Pong, hala çocuk istismarcısı şebekesi merkezi olduğu suçlamalarıyla ve ölüm tehditleri içeren mesajlarla boğuşuyor.
Restoranın sahibi James Alefantis kısa süre önce yeni ölüm tehditleri alması nedeniyle Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iki ay önce yeni bir soruşturma başlattığını söyledi.
FBI cuma günkü açıklamasında soruşturmanınn varlığını doğrulamadı.
Alefantis ise "Benim gibi biri için başka seçenek yok. Google ya da TikTok'taki kişilerin adları ve numaraları ben de yok, onları arayamam. Ancak onların korku dolu yaşamlarını ben yaşamak istemiyorum" dedi.