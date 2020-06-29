Justin Bieber üzerinden yeniden PizzaGate komplo teorisi

GENÇ KUŞAK KOMPLO TEORİSİNİ YAYIYOR

Bu kez TikTok'ta faal olan daha genç kuşak komplo teorisini alevlendiriyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine karşı "derin devletin" gizli bir komplo içinde olduğunu öne süren aşırı sağcı bir komplo teorisyeni grubu QAnon da özel Facebook gruplarında iddiayı yayıyor ve akılda kalması kolay internet meme'leri üretiyor.

Komplo teorisi Clinton gibi siyasi isimler üzerindeki odağını daha farklı sektörlerdeki etkili ve seçkin isimler üzerine yöneltmiş durumda. Bu isimler arasında Justin Bieber, Bill Gates, Ellen DeGeneres ve Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor.

PizzaGate komplo teorisi küresel düzeyde de yayıldı. Özellikle ABD'de ilgi çekse de İtalya, Brezilya ve Türkiye'de komplo teorisi hakkındaki video ve paylaşımlar milyonlarca kez görüntülendi.

New York Times'ın incelemesine göre PizzaGate hakkındaki aramalar 2016'da seviyesini aşmak üzere. Kısa video platformu TikTok'taki PizzaGate etiketi geçen aylarda 82 milyondan fazla görüntülendi.