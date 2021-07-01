Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor

01.07.2021 - 12:52
Bir süredir Milos Adası'nda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz gün Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda objektiflere takıldı.
Yat gezintisine bir ara mola veren Bieber ile Baldwin, şnorkelle dalış yaptı. Ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.
ROMANTİK ANLAR
Daha sonra botla yatlarına geri dönen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, eşinin yanaklarına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.
Formda görüntüsüyle dikkat çeken ABD'li modelin, mor bir bikini tercih ettiği görüldü. Kanadalı şarkıcı ise kırmızı mayosu ile denizin keyfini çıkardı.
Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçiren ikili, zaman zaman yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı.
Hailey Baldwin ile Justin Bieber, keyifli tatillerinde çektikleri fotoğrafları sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.
2018'DE EVLENDİLER
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişlerdi.