Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor

Şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, bir süredir Yunanistan'ın Milos Adası'nda tatil yapıyor. Önceki gün yat gezintisinde görüntülenen çift, jet ski üzerinde romantik anlar yaşarken de objektiflere yansıdı.

01.07.2021 - 12:52

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 1

Ünlüler dünyasının mutlu çifti, Justin Bieber (27) ile Hailey Baldwin (24) Yunanistan'da tatil yapıyor.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 2

Bir süredir Milos Adası'nda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz gün Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda objektiflere takıldı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 3

Yat gezintisine bir ara mola veren Bieber ile Baldwin, şnorkelle dalış yaptı. Ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 4

ROMANTİK ANLAR 

Daha sonra botla yatlarına geri dönen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, eşinin yanaklarına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 5

Formda görüntüsüyle dikkat çeken ABD'li modelin, mor bir bikini tercih ettiği görüldü. Kanadalı şarkıcı ise kırmızı mayosu ile denizin keyfini çıkardı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 6

Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçiren ikili, zaman zaman yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 7

Hailey Baldwin ile Justin Bieber, keyifli tatillerinde çektikleri fotoğrafları sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 8

2018'DE EVLENDİLER 

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 9

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişlerdi.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 10
İşte Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin Ege tatilinden yansıyanlar...
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 11
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 12
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 13
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 14
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 15
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 16
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 17
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 18
Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor - 19

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