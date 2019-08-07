Justin Bieber'a motosikletli koruma
Justin Bieber tutkunu olduğu motosikletini kendi markasıyla modifiye etti. Son günlerde sık sık objektiflere takılan 25 yaşındaki şarkıcının kendisi gibi motosiklet kullanan korumasını yanında ayırmıyor olması dikkat çekti.
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1Justin Bieber geçtiğimiz gün Beverly Hills'te eşi Hailey Baldwin Bieber ile görüntülendi.
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2Yeni aldığı Harley Davidson chopper'ı ile objektiflere takılan ünlü şarkıcının yanında motosikletli koruması da vardı.
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325 yaşındaki şarkıcının yeni oyuncağını kendi markası olan Drew ile modifiye etmesi dikkat çekti.
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Bieber'ın üzerinde de yine Drew'a ait kapüşonlu swetshirt de vardı.
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5Bieber çifti Beverly Hills'teki kuaförlerine girmeden önce hayranlarıyla fotoğraflar çekilmeyi de ihmal etmedi.
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Son günlerde motosikletiyle sık sık objektiflere takılan Justin Bieber, kendisi gibi motosiklet kullanan korumasını yanından ayırmıyor.
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7Korumanın, Bieber'a motosikleti konusunda da yardımcı olması dikkat çekiyor.
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8Bieber kuaförden koruması ile ayrılırken eşi Hailey Baldwin otomobille dönmeyi tercih etti.